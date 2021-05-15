阿拉伯國家挺巴勒斯坦 川普和平協議「破功」？

以色列砲轟加薩地區，已造成逾百人死亡。(Getty Images)

以色列 和巴勒斯坦人之間爆發近年來最致命戰火，眼看巴勒斯坦人死亡人數激增，中東地區許多國家出現強烈譴責以色列的抗議浪潮，其中包括阿拉伯聯合大公國（阿聯）、巴林等阿拉伯國家；而他們去年9月才在前總統川普 主持下，簽署「亞伯拉罕協議」宣布與以色列關係正常化。

被川普視為重大外交功績、將巴勒斯坦完全邊緣化的這項中東和平協議是否已「破功」，備受關注。

分析人士指出，中東國家此時的怒火，嚴重打翻了「亞伯拉罕協議」(Abraham Accord)的核心假設：「阿拉伯世界已不再關心巴勒斯坦人的苦難，而是滿足於讓自家政府基於其他共同利益，擁抱以色列。」

國際危機組織（International Crisis Group）分析師巴科尼（Tareq Baconi）表示，川普政府領導下簽署的中東和平協議，抱持「巴勒斯坦人不會行動」的觀點；但現在，情況改變了，「巴勒斯坦人動起來了。」

包括去年與以色列簽署協議的巴林和摩洛哥，都出現聲援巴勒斯坦人的示威活動。至於沙烏地阿拉伯，之前曾暗示他們與以色列關係正在升溫，因為沙國和以色列都必須面對伊朗 這個共同敵手；但現在，沙國親政府報紙的評論語氣也突然轉變，不但指責以色列對巴勒斯坦人的「犯罪行為」，還將以色列與伊朗的行徑，相提並論。

去年9月在白宮簽署的「亞伯拉罕協議」，讓以色列與阿聯、巴林、蘇丹和摩洛哥關係全部或部分正常化；川普聲稱協議將「改變歷史進程」、「這是不流血的中東和平。」

批評家指出，這協議有些是由不能真正代表人民的威權政府達成的，美國提供的誘因像賄賂一般，讓那些政府點頭簽署。

至於巴勒斯坦人則認為，該協議是危險的里程碑，是阿拉伯國家政府放棄了沙烏地阿拉伯數十年前首次提出的和平倡議；該倡議要求阿拉伯國家，只有在以色列與巴勒斯坦人達成和平協議情況下，才與以色列全面關係正常化。