以巴衝突延燒西岸 以軍160架戰機狂轟40分鐘

以色列砲轟加薩地區，已造成逾百人死亡，包括數十名兒童。(Getty Images)

以色列 和巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯的武裝衝突14日延燒到「西岸地區」，引發近年來巴勒斯坦地區最廣泛抗議，數百名巴人青少年走上街頭，在多個城鎮與以軍發生衝突，其中至少11人遭以軍擊斃。

以色列部隊連夜用戰車增強砲轟加薩走廊，另派出戰機轟炸幾個城鎮，造成一家六口死亡，迫使數以千計巴勒斯坦居民逃離家園。

以色列軍方表示，160架戰機在40分鐘之內，對哈瑪斯戰士隱藏的隧道等地投下80噸炸彈，成功摧毀讓哈瑪斯憑以躲過偵監及空襲的地下隧道系統。

以色列的策略顯然是搶在國際升高行動、斡旋停火之前，盡可能摧毀哈瑪斯據點，擊斃愈多哈瑪斯領導人愈好。

哈瑪斯從10日晚開始向加薩地區的以色列城鎮發射數百枚火箭，造成七人死亡，包括一名六歲男孩和一名軍人。但在以軍空襲之下，單在加薩地區就有126名巴勒斯坦人喪生，包括31名兒童和20名婦女。

加薩地區貝特哈嫩市（Beit Hanoun）居民胡妲‧悟達（Houda Ouda）說她全家族的人夜裡慌忙躲進家中，希望平安活命，砲彈打得天搖地動，沒人敢向窗外探看。等天亮，她發現整條街被炸得到處窟窿，建築物不是全倒就被削去一片，橄欖樹被燒光，煙塵瀰漫。

過去一個月間，耶路撒冷城以巴居民緊張關係，引爆雙方軍事衝突，擴散很廣；猶太 裔、阿拉伯裔居民混居的城鎮更是暴力衝突不斷，14日蔓延到沿海的艾可城（Acre）。

約旦河西岸的以色列佔領區內，拉馬拉、那卜勒斯（Nablus）等城鎮郊區，好幾百名巴勒斯坦人上街抗議以色列人在耶路撒冷的舉措，以及以軍砲轟迦薩地區。

抗議人群揮動巴勒斯坦旗幟，燃燒堆疊成牆的輪胎，向以色列軍隊丟擲石塊，以軍還擊，擊斃至少十人，另一巴勒斯坦人在軍事哨所想用刀刺殺以兵，也遭擊斃。

網上視頻顯示，在耶路撒冷東邊的Sheikh Jarrah區，年輕的猶太民族主義分子一邊和巴勒斯坦人互丟石頭，一邊還用手槍還擊。這場衝突就是因為當地以色列人強力驅趕巴勒斯坦數戶人家而引起。

在以色列北部邊境 ，一群黎巴嫩和巴勒斯坦抗議人士剪斷邊境圍籬，闖進以色列領土，遭以軍開槍驅趕，一名黎巴嫩人死亡。

此外，以色列方面表示，有三枚火箭彈從敘利亞境內發射，但不是掉在敘利亞境內，就是以色列的無人區，未造成傷亡。