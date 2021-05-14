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124退將公開信 批拜登操縱選舉 現役軍官駁可恥

編譯郭宣含／綜合13日電
124名退役將軍公布聯名信，指拜登總統竊取選舉；福斯新聞網主持人漢尼提(左)也堅稱拜登「在認知方面存在困難」。(Getty Images)
124名退役將軍公布聯名信，指拜登總統竊取選舉；福斯新聞網主持人漢尼提(左)也堅稱拜登「在認知方面存在困難」。(Getty Images)

124名退役將軍本周公布聯名信，散播拜登總統竊取選舉的不實消息之後，次日許多現任與前任軍官紛紛發聲，他們稱該封信函象徵危險新訊號，顯示軍方也陷入兩黨之爭。

這封公開信10日來自Flag Officers 4 America的團體，進一步推動不實陰謀論，聲稱拜登操弄總統選舉，並警告全國深陷危機，而且國人的憲法權利遭受全面攻擊。

聯名信時機罕見 質疑拜登身心狀態

這些退將在公開信中表示：「在民主黨國會與當前政府的領導下，美國急速左轉，走向社會主義與馬克思主義式的暴虐政府，現在必須選出可以持續捍衛我們共和立憲制的國會與總統候選人，予以回擊。」

信中也強烈質疑拜登的身心狀態，並警告諸多敏感議題，例如邊界高牆；該信又指控國會領袖「利用美軍當作政治爪牙，部署數千名軍人在國會大樓周圍。」

該組織官網聲稱：「我們為共和立憲制的存亡而戰，堪比1776年建國。」

隨著該信函內容傳開，許多現任與前任軍官紛紛發聲譴責；一名正在服役的匿名海軍官員批評，稱該信「令人不安又不顧後果」。

軍民關係專家戈爾比(Jim Golby)稱此舉動可恥，利用軍階與軍人名聲公然做出這番黨派攻擊；在空軍官校教書的退役空軍上校烏爾里希(Marybeth Ulrich)則稱該信函「反民主」。

該封公開信的內容多半與前總統川普的死忠支持者看法一致，就算法院和川普任內的司法部都表示川普未勝選，但署名者依舊質疑選舉結果。

顯示軍方陷兩黨之爭 國防部拒評論

長期以來，對拜登以及2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓健康狀況的質疑，一直是右翼人士的話題，福斯新聞網主持人漢尼提(Sean Hannity)數月來一直堅稱拜登「在認知方面存在困難」。

柯林頓13日在推特上抨擊這封信，稱其「離奇、可耻、不真實」。

這封信函有許多令人震驚的原因，一來是退休軍官通常不會在選舉政治或候選人之間選邊站，二來是該封信函充滿憤怒字眼與危險陰謀論；最後這封信出現的時機並非競選期間，雖然並非沒有前例，但也相當罕見。

該封信函獲許多前任軍官簽署，由2000年退伍的越南老兵阿巴克爾(Joe Arbuckle)統整；他表示，退休軍官通常不會參與政治行動，但當前情況相當危急，因此他們必須發聲。

國防部拒絕評論該封公開信。

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