佛州準備起訴川普 州長若拒絕引渡 恐成最大逃亡案

川普。（美聯社）

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)領導的調查小組，即將完成對前總統川普 及川普集團的稅務調查，儘管未知結果，不過佛州 棕櫚灘郡(Palm Beach)的相關官員已做好川普遭起訴的準備。

據悉，調查小組已經獲得了川普的稅務記錄，也調查了他的貸款人，保險經紀及其他實體。

政治新聞網站Politico報導，棕櫚灘郡的執法人員正在研究，一旦川普被控稅務欺詐而遭檢控時，他們將如何處理可能出現的引渡程序。

基於川普身分特殊的關係，將會影響整個引渡程序，因為佛州的引渡法，賦予共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)有權確定是否將某人移交到州外的執法部門，而德桑提斯是川普的堅定支持者。

棕櫚灘郡巡迴法庭書記阿布魯佐(Joseph Abruzzo)對Politico表示，佛州引渡法給州長留下解釋權，即州長有權下令複審案件，並有可能不執行引渡通知。

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯即將完成對前總統川普及川普集團的稅務調查。(路透)

曾經是拜登總統弟弟法蘭克(Frank Biden)生意夥伴的阿布魯佐對此感到沮喪，他認為州長應完全遵守條例及執法，不應偏袒；若是德桑提斯真的拒絕引渡川普，將成為歷來最大的「逃亡」案件。

若海湖莊園(Mar-a-Lago)在高球季結束而關門，川普轉到新澤西州 貝德明斯特(Bedminster)的高球俱樂部，萬斯此時發出起訴書的話，情況就會不同。新澤西州有相似的法例，但州長墨菲(Phil Murphy)是民主黨人，也不是川普的支持者，故肯定不會阻撓引渡川普的程序。

當然即使發出起訴書，川普的律師仍然可就執行引渡令討價還價，可以毋須理會地方的執法權。對此川普的律師未置評。

由於川普在未來數個月會居住在貝德明斯特，極有可能不利於他，不過萬斯3月12發出聲明，指會在2021年底退休，因此大量的調查工作存在很大變數，包括有可能由他的繼任人發出起訴書，又或到了秋季才發出起訴書，此時川普已返回海湖莊園等。