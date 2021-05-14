美國會暴亂 多達411人遭起訴 涉2000項罪名

1月6日國會暴動四個月來已多達411人遭聯邦法院起訴，其中極端民兵組織「守誓者」約15人被起訴。(路透)

1月6日國會暴動四個月後，已有多達411人遭聯邦法院起訴，遭控超過2000項罪名，其中不乏擁有軍隊或警察 背景等執法人員；但暴動參與人數眾多，要完成調查，恐怕得耗時數年。

目前國會針對如何調查暴動的意見仍分歧，但這起無疑是美國歷史上，對政府機構最大規模的攻擊行動；司法部長加蘭德(Merrick Garland)於12日的聽證會告訴參議員：「入侵國會是我看過最嚴重的危害民主行徑。」

一共有411人遭聯邦法院起訴，被控達超過2000項罪名，其中多數為輕罪，還有超過600件起訴可能為重罪，被起訴的民眾中，更有一半面臨至少一項重罪。

華盛頓郵報統計，自1月以來，檢察官以攻擊警察與密謀罪名起訴兩個極右派團體約75人，嫌犯來自44個州與華府，共259個郡，但絕大部分被起訴的民眾，不屬於武裝團體或極端組織。

聯邦調查局(FBI )探員指出，線索指向未來仍有機會爆發針對政治的動亂，而且目前仍有數百名暴動參與者的身分尚未被辨識，調查工作可能耗時數年，規模和九一一恐攻類似。

暴動被告最普遍的罪名為未授權擅闖或逗留受管制建築，超過300人被控於管制建築或土地妨礙司法，也有約75人被指控攻擊、拒絕或妨礙警察執法。

極端或民兵團體方面，被FBI重點調查的為守誓者(Oath Keepers)與驕傲男孩(Proud Boys)；這次共有20多名驕傲男孩成員遭起訴，守誓者約15人被起訴。

整起調查中，被起訴的近70人中為現任或前政府、美軍或執法人員。其中多數人表示，受前總統川普 聲稱選舉遭偷走的言論驅使，相信自己正履行對憲法與大眾的義務。

被起訴的411人中，至少46人擁有軍事背景，其中不乏海軍陸戰隊成員，還有四人為現役國民兵或預備役軍人；海陸老兵佛伊(Michael Foy)甚至以曲棍球桿毆打警察；此外也有至少17人為現役或前執法人員。

一名前鹽湖城警察哈汀(Michael Hardin)就傳簡訊給朋友表示：「我知道你不喜歡川普，但他是正確的選擇。直到勝利到手之前，我們絕不善罷甘休。」