以巴衝突2014年來最慘烈 哈瑪斯10將領遭炸死

以巴衝突升溫，哈瑪斯控制的加薩地區宣稱對以色列發射千枚火箭，雙方死傷慘重。(Getty Images)

以色列 和巴勒斯坦之間的暴力衝突持續升溫，以色列12日繼續猛攻加薩走廊，殺死十名哈瑪斯將領，哈瑪斯毫不示弱以火箭彈還擊；同時，以色列境內兩座混住城市爆發以色列和巴勒斯坦人互相攻擊，暴亂情況是2014年「50日戰爭」以來最慘烈的。

12日天剛亮，以色列就展開空襲，在幾分鐘之內在數十個據點爆炸聲轟然響起，煙硝瀰漫；多達十名哈瑪斯高階領導人喪生，也有媒體報導16人喪生，哈瑪斯兩高樓倒塌。

入夜後，加薩城內街道空無一人，宛如鬼域，這是回教齋戒月最後一晚，居民都躲在家裡，不敢出門；傳統上，這一晚是大家上街慶祝的節慶之夜。

44歲的藥店商卡塔卜( Zeyad Khattab)在加薩城的住處遭轟炸之後，和親戚一起躲到城中心區的親戚家；他說，「無處可逃，無處可躲，恐怖到無法形容。」

加薩地區的穆斯林激進團體也連番向以色列城市發射火箭彈，南部聚落一切都停擺，最北特拉維夫地區也在戰火威脅範圍內。

以巴衝突升溫，哈瑪斯控制的加薩地區宣稱對以色列發射千枚火箭，雙方死傷慘重。(路透)

以巴衝突升溫，以色列對加薩城發動猛烈攻擊，炸毀多處建物，濃煙瀰漫。(美聯社)

加薩中部小城比爾雅可夫鎮居民海姆(Motti Haim)和兩個孩子竟日都待在家裡；他說，「要躲進防空洞也不簡單，和孩子一起躲避不是那麼容易。」

加薩中部洛德城(Lod)以巴居民不顧宵禁 令，上街互毆；鄰近的巴特揚姆鎮(Bat Yam)，以色列暴民把一名阿拉伯人從車裡拖出來痛打，打到他昏迷才罷手。

兩天交火下來，加薩衛生部說巴勒斯坦死亡增為65人，包括16名兒童、五名婦女；伊斯蘭聖戰組織說，七名戰鬥人員死亡，哈瑪斯也承認一名高階將領和數名領導幹部死亡。

以色列方面總共七人死亡，其中四名死於12日的火箭攻擊；死者包括一名軍人被反坦克飛彈擊斃，另一名六歲兒童死於飛彈攻擊。

以巴衝突升溫，加薩地區宣稱發射千枚火箭，雙方死傷慘重；以色列一名婦女因親人喪生落淚。(Getty Images)

以色列軍方發言人康瑞可斯(Jonathan Conricus)說，以方12日擊斃的14名好戰分子中，十人屬於哈瑪斯「最高領導階層」，四人是武器專家。兩天戰事下來，巴勒斯坦戰鬥人員共30人喪命。

聯合國 和埃及都說各方已在設法讓雙方停火，但以色列第12頻道電視台報導，總理內唐亞胡內閣已授權軍方擴大進攻。

這波衝突起於一個月前，耶路撒冷的以色列警方以強硬手段對付齋戒當中的穆斯林，以色列屯墾居民揚言要驅趕數十名巴勒斯坦居民，引發抗議與衝突。