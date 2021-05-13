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拜登「中間路線」不討好 暴力打亂他的以巴展望

編譯盧炯燊／綜合12日電
以巴衝突升溫，以色列對加薩地區發動猛烈攻擊，城市中煙霧四起。(美聯社)
以巴衝突升溫，以色列對加薩地區發動猛烈攻擊，城市中煙霧四起。(美聯社)

以巴爆發自2014年以來最嚴重的衝突，也讓拜登總統的中東政策受到質疑；美聯社分析指出，拜登期望透過制定較川普政府更為公平的中東政策，推行一條中間路線，可惜他上任四個月以來，並沒有深入研究解決長達數十年的衝突，導致以色列及巴勒斯坦均不滿意美國的政策，各自尋求外部支持，持續升溫的暴力衝突，完全顛覆了拜登的意願。

拜登上任之初，就完全推翻川普政府毫不掩飾的親以色列立場，並透過恢復援助和外交聯繫，再次擁抱巴勒斯坦人，因此一度贏得中東分析家的讚許；然而拜登政府卻保留川普政策的關鍵要素，繼續承認耶路撒冷是以色列首都的立場、承認以色列定居點的合法性等，這些都是巴勒斯坦反對的。

以色列方面，除擔心拜登改變川普對巴勒斯坦人的強硬立場，更恐怕美國為了決心重新加入伊朗核協議，對以色列的安全構成直接威脅。

也因此讓拜登的中東政策顯得吃力不討好。

拜登政府仍在呼籲雙方各讓一步，但換來以色列和巴勒斯坦人的齊聲譴責；以色列駐美國大使埃爾丹(Gilad Erdan)在推特貼文指不可能在遭到火箭攻擊時仍保持冷靜；而巴勒斯坦駐聯合國大使說，國際社會，特別是安理會，必須譴責以色列所有非法行為。

拜登政府堅決譴責哈瑪斯的火箭彈襲擊，並支持以色列的絕對自衛權，然而卻沒有、也不願說明巴勒斯坦人同樣享有自衛權。

這種明顯的矛盾，加上以色列威脅從東耶路撒冷驅逐巴勒斯坦人，美國沒有絲毫反應，成為導致最近緊張局勢的直接原因，也讓相信拜登政策的人感到沮喪。

以色列 拜登 美國

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