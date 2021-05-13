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拜登譴責哈瑪斯 派官員赴中東籲以巴降溫

編譯林育正／綜合12日電
以巴衝突升溫，以色列對加蕯走廊發動猛烈攻擊。(美聯社)
以巴衝突升溫，以色列對加蕯走廊發動猛烈攻擊。(美聯社)

以色列與巴勒斯坦近期爆發衝突至少造成超過70人死亡，拜登總統譴責哈瑪斯與其他恐怖分子攻擊以色列的行徑；白宮也派出高階官員赴中東與以巴雙邊領袖會面，希望化解衝突。

拜登譴責哈瑪斯對以色列發動攻擊，12日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話後表示，期望以巴雙邊盡速停火；以色列表示，武裝分子發射超過1000枚火箭，雙邊總死亡人數至少超過70人。

拜登表示：「我希望衝突盡快結束，但當有超過1000枚火箭朝領土攻擊，以色列擁有自我防衛的權力。」

隨後白宮也發布談話摘要，「總統譴責哈瑪斯與其他恐怖分子以火箭彈攻擊耶路薩冷與特拉維夫等地。總統對以色列維護國家安全，以及保護人民的權力展現堅定的支持。」

國務卿布林肯(Antony Blinken)12日也力挺以色列動用自衛權，並強力譴責恐攻行徑。他呼籲雙方克制，並且派出以色列與巴勒斯坦事務副助卿阿默(Hady Amr)，與以色列和巴勒斯坦領袖會面。

布林肯表示，阿默將「代表拜登總統與我，促成衝突降溫；我們非常關注以巴事態，美國支持雙邊和談，但這次的攻擊使我們距離和平的目標漸行漸遠。」

布林肯說：「當平民出現傷亡，尤其是兒童遭捲入，事態相當嚴重。我認為以色列正承受重擔，全力避免平民傷亡，但同時必須做出回應保護國內人民。」他也強調，以巴必須確保平民享有自由、安全、富庶以及民主的生活。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登政府資深官員已與以色列和巴勒斯坦進行超過25次「高層對話」；她說：「我們正透過外交管道，與美國政府定期談話的官員聯繫，包括對哈瑪斯有一定影響力的埃及與卡達官員。我們的目標在使衝突降溫，保護人民。」

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