拜登晤國會4領袖 談基建受挫 共和黨反對加稅

國會兩黨領袖12日赴白宮，與拜登、賀錦麗首次舉行會議。(Getty Images)

拜登 總統一直期盼他的2.25兆元基礎建設案，以及 1.8兆元「美國家庭計畫」(American Families Plan)能夠獲得國會兩黨支持，但12日他上任後首次與參眾兩院領袖商討近兩小時後，結果一如所料遭遇挫折。

拜登在這次被視為攤牌的會晤後承認，共和黨 反對任何加稅措施，他的基建案及家庭計畫面臨重大挑戰。但他又說，兩黨有必要在重要的法案上作出折衷，同時又對仍有迴旋空間感到鼓舞。

不過共和黨國會領袖在會晤中向拜登表明，在藉著提高稅收以支付基礎設施建設方面，他們會畫出「紅線」；他們願意在基建計畫方面與拜登合作，但拒絕在加稅問題上妥協。

參院 少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)會晤後強調，「共和黨人對推翻2017年稅改不感興趣，我們向總統表明了這一點，這是我們的底線。」川普在2017年的稅改中，大幅削減了公司及富人的稅收。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也表示：「你不會找到任何要加稅的共和黨人。」

但兩人也願意努力縮小可能達成共識的範圍，例如可將家庭計畫裡的托兒、住房及其他優先事項與基建法案分割，先在參院通過。

雖然麥康諾及麥卡錫表明反對加稅以支持基建，但眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)聲稱，這次面對面的會議，使她對達成協議更加樂觀，並形容為向前邁出幾步。

為免共和黨要求將法案先交予委員會通過作為拖延手段，波洛西重申已計畫在7月4日之前通過法案的計畫。

在會晤前，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)敦促麥康諾及麥卡錫思考「如何團結，有擔當的解決國家的問題」。在會後，他說兩黨願意繼續對話，「我們將探索可以達成共識之處」。

對民主黨人來說，12日的會晤可以了解共和黨的底線，以決定是否放棄共和黨的支持，並透過自己的大多數來通過法案，但前提是參院全部50席民主黨議員都支持，眾院內失去民主黨人票數也不能多於三票。但目前而言，民主黨還沒有足夠選票這樣做，參院部分民主黨人仍對拜登的計畫存疑。