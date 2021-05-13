昔日聯手促協議 拜登、麥康諾如今沒共識

拜登總統上任後首次與參眾兩院領袖會晤，參院共和黨領袖麥康諾，堅持反對任何加稅措施。(美聯社)

拜登 總統當選時，外界曾寄望他會是罕見的民主黨總統，可以憑藉他與共和黨領袖麥康諾 （Mitch McConnell）於參院長年共事的根基，化解麥康諾的防守，在諸多關鍵議題上達成共識；但拜登上任近五個月後，不但此期望沒有實現，雙方毫無妥協跡象，麥康諾更在5日宣示，他「將百分之百專心阻止拜登議程」，拜登與麥康諾的關係，從來不曾像今日這般疏離。

國會四大領袖12日與拜登在白宮 舉行首次會議，麥康諾稍早的宣示，無疑堆高了兩黨之間的路障。這番說法很快被人拿來與他2010年宣示自己「下定決心將讓歐巴馬成為『一任總統』」一事，相提並論；人們指稱，這擺明顯示麥康諾不想和民主黨總統合作達成任何實質成果，只會一逕否認民主黨任何可能的政治利益成就。

紐約時報分析指出，在兩黨試圖在基礎建設案、警政改革案、社會安全網計畫等方面達成協議之際，麥康諾和拜登之間的距離卻是前所未有的遙遠；這顯示的是，白宮若要成功達陣，比較可能的作法是讓一小撮共和黨人擺脫麥康諾和大多數共和黨成員的掌控。

對於麥康諾的說法，白宮沒有表現得特別沮喪，拜登還試圖淡化問題說，當年麥康諾挖歐巴馬白宮牆腳之際，他曾以副總統身分與對方在避免出現財政災難方面，成功達成協議。

拜登上周並對媒體說，「他（麥康諾）在歐巴馬任內曾說要阻止一切，我卻能與他完成很多事。」

紐時指出，白宮官員私下辯稱，麥康諾的立場等於是幫民主黨人證明，在沒有共和黨投票的情況下，有必要使用強迫立法程序工具通過立法。白宮官員還認為，麥康諾對拜登的蔑視，正凸顯拜登與他有別；因為拜登仍繼續宣稱願與共和黨人合作。倘若事實證明兩黨合作不可行，民主黨只需抬出共和黨領袖自己說過的話，來解釋原因。

但白宮也表示，尚未完全放棄麥康諾及其同僚；白宮顧問11日表示，拜登將透過與兩黨國會領袖召開會議，確認兩黨可在基建方案方面開展合作、協助陷入困境的中產階級家庭，並保持美國與國際經濟對手之間的競爭力。但這位顧問同時指出，拜登總統不可能什麼也不做。

至於麥康諾最近一次在採訪中談到拜登的說法是：「我們的私交很好，但我不會支持他們到目前為止做的那些事。」