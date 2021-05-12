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房市「熱過頭」…房況都還沒看 買家瘋狂出價

編譯洪毅／綜合11日電
全美經濟開始復甦，各州房市旺盛，是賣方天下。(美聯社)
全美經濟開始復甦，各州房市旺盛，是賣方天下。(美聯社)

房市熱絡，有能力買屋者瘋狂出價，無能力買屋者望洋興嘆，已達到連賣家可能都會感到頭痛的地步；外界同樣關注的是，熱絡的房市是否與2006年、也就是全球金融風暴前夕的泡沫化有可比性，一些專家還說，就算泡沫沒有出現，追高入場的買家也可能蒙受其害。

華爾街日報」報導，一些民眾為了購屋的瘋狂出價由此可見一斑：西雅圖微軟總部附近一棟房屋，開價72萬5000元，結果有買家連房屋都沒看過，就直接出價112萬5000元，而且直接表明可即刻「取消所有附帶條件」，這代表買家甚至接受「屋況有問題」也不會取消合約。

地產商Flyhomes的數字顯示，現在一棟預售屋平均會收到11個報價，高於疫情前的五個；租屋網Realtor.com的數字則顯示，現在有20%的購屋者須超出原定預算才能買到房子，有10%需要取消所有附帶條件才能買到房子，願意提供全額現金的首購族，比率從正常水平的10%上升到15%。

報導引述房仲及買家的說法，指當前的情勢對一些物業而言，若想買下，提高喊價已只是基本，買家現在還要同意不事先檢查屋況，或是在成交後，同意賣家免費在原物業住上至多半年時間等，才能得到賣家青睞。

Realtor.com經濟學者拉提伍(George Ratiu)表示：「這不是正常的市場」。

房價飆漲讓無力購屋者望洋興嘆，甚至理應坐享意外之財的賣家也感到頭疼，因為房價飆漲、供給減少，讓部分賣家躊躇，這種心理又加劇供需不平衡的情勢。

外界擔憂，這種熱絡的市場恐怕與2006年的房市泡沫化前夕類似，其泡沫破裂引爆的是2007年開始的次級房貸風暴，造成全球經濟蕭條。

拉提伍就認為，現在的房市「過熱」，但還沒到泡沫化的程度。

但這不代表市場就無風險；拉提伍表示，如果買家買在高點，之後房市降溫，又有換屋需求時，就可能蒙受經濟損失。

風暴 房價 華爾街

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