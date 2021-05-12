疫情後缺工 年輕人機會多「特定職缺」擠破頭

全美經濟開始復甦，各地都出現找不到員工，事浮於人的現象。(美聯社)

新冠肺炎疫情 一度讓蓬勃的美國就業 市場損失數千萬工作機會，如今就業市場正快速反彈，與過去經濟衰退的樣態不同，年輕人現在有更多的工作機會可以選擇，但是也因為疫情期間失業人口過多，因此要爭取一些特定工作，其競爭可能就會更為激烈。

4月新增就業人數為26萬6000人，遠低於3月的77萬人，但是外界解讀，這反而是因為經濟反彈太強勢，以至於企業一時難以尋覓合適員工所造成的錯位，因為目前職位開缺的數字甚至已超過疫情前的水準。

這對年輕人、特別是大學畢業生來說是一大福音；就業研究組織Upjohn Institute經濟學者賀什本(Brad Hershbein)表示，對大學畢業生而言，當前的就業市場不若以往的經濟衰退那樣糟糕，因為能夠遠距上班的工作機會恢復速度要快得多。

但就算如此，今年的大學畢業生可能要跟去年的畢業生一起找工作，讓競爭更為激烈；智庫「經濟政策研究中心」(EPI)經濟學者古爾德(Elise Gould)表示，由於失業者眾，將讓企業有辦法選擇更合適的員工，排除掉經驗較少的求職者。

其專業也有差距，例如漢威聯合(Honeywell)今年將開放更多實習機會，不過「軟體、數據分析、資安等科技背景尤佳」。

另一方面，即將在今年6月從聖地牙哥加州大學歷史系畢業的蘭霍-莫雷特(Natalie Naranjo-Morett)，其在博物館 工作的志向就到處碰壁；事實上，由於疫情，全國三分之一的博物館表示已自身難保。

賀什本還擔心，未能完成學業的年輕人將面臨更暗淡的經濟前景，因為與專業姓的工作相比，因為如餐飲、旅宿、娛樂等服務業板塊，受疫情衝擊最深，且工作機會回補最慢；數據顯示，大學入學率在疫情期間驟降。

許多研究還表明，在經濟衰退期間進入職場的年輕人，其薪資非但低於其他期間進入職場的年輕人的水準，而且這種趨勢會持續10年之久。

此外，較年長的民眾相對於年輕人，亦更難從就業市場反彈中蒙受其利。