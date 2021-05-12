將控按摩院殺手仇恨犯罪 喬州地方檢察官求處死刑

亞特蘭大市韓人團體連日來在命案現場為亡者獻花悼哀。(歐新社)

針對3月16日發生的喬治亞州亞特蘭大 按摩院重大槍擊案，富爾頓郡(Fulton County)大陪審團11日起訴現年22歲的白人嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)，指其犯下謀殺、本土恐怖主義等重罪；富爾頓郡地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)則提出意向書表示，她將控龍恩「仇恨犯罪 」並求處死刑。

龍恩涉嫌連續前往三家按摩院槍殺八人，其中六人是亞裔 女性；富爾頓郡大陪審團起訴案件的受害人，涉及其中兩家按摩院共四名死者：69歲的金善車(Suncha Kim，以下均音譯)、74歲的朴順正(Soon Chung Park)、51歲的賢靜‧格蘭特(Hyun Jung Grant)以及63歲的永嶽(Yong Yue)。

龍恩同日在切羅基郡(Cherokee County)另一按摩店槍殺四人、傷害一人，將另由該郡大陪審團提控。

威利斯的意向書指出，仇恨犯罪指控是根據四名死者的實際或被認為的種族、國籍、性別而提出；四名死者均為亞裔女性。

喬州新仇恨犯罪法並未設有單獨提出仇恨犯罪的機制，只有在某人被判犯下基本罪行後，再由陪審團確定此案是否也屬於仇恨罪，然後另加刑罰。

大陪審團起訴書指控龍恩犯下四項謀殺罪、四項謀殺重罪、四項以致命武器攻擊罪、四項持有武器犯下重罪和一項本土恐怖主義罪名。

針對龍恩被控「本土恐怖主義」罪名，起訴書指出，龍恩犯下的一連串非法行為，「以鮮明特徵相互關聯，旨在造成嚴重人身傷害並殺死個人和團體，意圖威嚇該州及其政治區域內的平民。」

威利斯在意向書中指稱，這些殺戮有資格被判處死刑，因為龍恩每一椿殺人行為都是「涉及心靈敗壞的殘酷、邪惡、恐怖或不人道，且是在本土恐怖主義行動中犯下的。」

警方表示，3月16日下午5時前，龍恩持長槍先在切羅基郡伍德斯托克(Woodstock)附近的「楊氏亞洲按摩院」(Youngs Asian Massage)殺害四人(其中三人為女性，兩人為亞裔)，另開槍打傷第五人。

然後龍恩開車向南行駛約30哩到富爾頓郡亞特蘭大，於「黃金水療」(Gold Spa)開槍打死三名女性，再到對街「芳香療法水療」(Aromatherapy Spa)槍殺另一名女性。這兩家店的受害者均是亞裔女性。

龍恩被捕後，向警方聲稱自己「性成癮」，說他殺人並非出於種族動機，他經常出沒這些按摩水療店，這些地方是他想要消除的「誘惑」；當局對外轉述龍恩上述說法之後，引發各方憤慨與批判。