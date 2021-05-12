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參院委員會審投票權法案 麥康諾率共和黨抵制

記者張聲肇／綜合報導
參院法規委員會11日審議民主黨提出的投票權法案，共和黨參院領袖麥康諾率領全黨全面抵制。(Getty Images)
參院法規委員會11日審議民主黨提出的投票權法案，共和黨參院領袖麥康諾率領全黨全面抵制。(Getty Images)

參院法規委員會11日審議民主黨提出的投票權法案，共和黨參院領袖麥康諾率領全黨全面抵制，堅持不准通過自動登記投票、選舉日設立24小時票匭等民主黨認為方便選民投票的條款。

法案最大的「革新」點有二：移除名義上「保障選舉安全」的障礙，限縮鉅額政治獻金對政治的影響。

平常很少參加委員會議的麥康諾特地到現場，和黨內同僚一起發聲，反對民主黨提出的選舉權「改革」法案。他說，「我們的民主沒有危機」，面對「假借拯救選舉名義」而提出的法案，他不可能讓步。

而面對共和黨主政各州紛紛提出限縮投票權的法案，有些州甚至已經完成立法，民主黨則認為，自己擁有聯邦執政權和國會多數席次，再不把握這個機會推動重要立法，更待何時？

參院多數黨領袖舒默反擊說，川普「拜登偷走我的勝選」謊言，衍生出共和黨主政州限縮投票權的立法，其目的只有一個：讓美國人更不方便投票。

國會如果通過民主黨的法案，共和黨主政各州已通過的投票法案，民主黨無可奈何，但還沒通過相關法案的州，要硬推與聯邦選舉法牴觸的條款，就會困難重重。

例如，聯邦選舉法對提前投票和缺席投票較寬鬆的規定，就有「統一全國標準」的作用，目前有六個州不讓選民提前投票，另外約三分之一的州規定，郵寄投票須有生病、投票日不在登記投票地(有事須外出)等正當理由。

共和黨除了不滿這類「規範」各州選舉法規的條款，更不滿民主黨提議建立新的公共財務系統，規範選舉經費的籌措與運用，並加強聯邦選委會監督選舉的職能。

德州選出的共和黨參議員克魯茲說，民主黨的提案「沒在保護投票權，反而偷走美國人民的投票權。」

委員會主席柯洛布查說，共和黨州推出的投票權法案不是「空口威脅」而已，是「真能阻擋人民投票」的反民主利器。

民主黨做出的讓步是，不再要求地方政府提供自動黏封的信封給郵寄選票的選民，並負擔郵費，改為由郵政總局免費郵遞選票，費用由聯邦政府負擔。

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