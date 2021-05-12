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川普卸任後首場募款餐會 入場券25萬元起跳

記者顏伶如／綜合報導
支持前總統川普的「超級政治行動委員會」首場募款活動訂於22日在新澤西州貝明斯特川普全國高爾夫球俱樂部舉行，入場券每人25萬元起跳。(美聯社)
支持前總統川普的「超級政治行動委員會」首場募款活動訂於22日在新澤西州貝明斯特川普全國高爾夫球俱樂部舉行，入場券每人25萬元起跳。(美聯社)

兩名知情人士指出，支持前總統川普的「超級政治行動委員會」(super PAC)「讓美國再度偉大行動」(Make America Great Again Action)，首場募款活動訂於22日在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行，入場券每人25萬元起跳。

「讓美國再度偉大行動」超級政治行動委員會負責人是前任川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)。根據媒體報導，川普將在這場募款活動現身。活動當天除了接待會之外還有晚宴，入場券最低價格為每人25萬元。這場活動將是川普今年1月20日卸任之後的第一次募款餐會。

今年稍早，川普指派李萬度斯基管理「讓美國再度偉大行動」，這個超級政治行動委員會是川普離開白宮之後維持運作的政治組織，也是川普成立的兩個重要募款機制之一。2020年大選結束後不久，川普宣布成立政治行動委員會「拯救美國」(Save America PAC)，迄今已募得數千萬元。

透過手邊兩個政治行動委員會，川普可以在接下來的選舉中推舉候選人。「拯救美國」已經針對2022年期中選舉進行民調，調查題目讓川普甚感興趣：曾在今年1月川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)共和黨初選選情評估。

根據媒體報導，由於佛羅里達州夏季天候炎熱，川普今夏將在貝明斯特高爾夫球俱樂部度過，不在佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。貝明斯特高爾夫球俱樂部今夏將成為挺川陣線對付共和黨內對手的運籌帷幄中心。

「每日郵報」(DailyMail)報導，川普9日在海湖莊園與妻子度過母親節之後，就被媒體拍到搭機離開佛州，前往新澤西州。

74歲的川普9日與妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)、15歲兒子拜倫‧川普(Barron‧Trump)共進早午餐(brunch)之後便離開海湖莊園。

報導指出，到新澤西州避暑對川普來說還有另一個好處，就是靠近紐約金融重心，只要搭乘直升機就能參加眾多富豪出入的盛大派對。

支持前總統川普的「超級政治行動委員會」首場募款活動訂於22日在新澤西州貝明斯特川...
支持前總統川普的「超級政治行動委員會」首場募款活動訂於22日在新澤西州貝明斯特川普全國高爾夫球俱樂部舉行，入場券每人25萬元起跳。(美聯社)

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