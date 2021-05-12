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麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

天鵝之歌… 麗茲錢尼再批川普誤導全民 強調選舉沒有被偷走

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)

共和黨內反川大將、聯邦眾議院共和黨團主席麗茲．錢尼(Liz Cheney)，被踢出領導圈前夕在眾院發言說，美國的選舉沒有被偷走，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民，破壞美國民主程序，「我們永不屈服，這就是我們的責任。」

共和黨12日將投票決定撤銷錢尼的黨職，這是共和黨第二度投票處理此事，因錢尼不僅反駁川普的選舉舞弊說，還在年初投票支持彈劾川普，川普鼓動支持者「懲罰」錢尼；眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已表態要踢掉錢尼，紐約州眾議員史提法尼克(Elise Stefanik)被看好將接任黨團主席。

這場演說可視為錢尼對多數仍臣服於川普的共和黨國會議員，所唱的天鵝之歌(swan song)。 

錢尼表示，今日美國面臨前所未見的威脅，一位煽動對國會實施暴力攻擊以偷走選舉結果的前總統，又重新開始說服美國人，選舉結果從他身上被偷走了。

錢尼說，川普「甘冒煽動更多暴力的風險」，但數百萬的美國人都被川普誤導，只聽得進川普一人之言，而非事實；川普持續破壞美國民主程序，撒下「民主是否順利運作」的懷疑種子。

錢尼說，她作為保守派共和黨員，就要尊崇法治，選舉人團、州級和聯邦法院都否決川普的主張，川普政府的司法部為此展開廣泛調查，最終以無證據佐證主張結尾。

「選舉結束了，這就是法治，這就是我們的憲法程序。」錢尼說，「那些拒絕接受法院裁定的人，是與憲法為敵。」

「我們的責任很清楚，我們每個發過誓的人，都要預防我們的民主被破壞，這無關政策，無關黨派，這是身為美國人的責任。」錢尼說，「保持沉默或無視謊言只是在鼓勵說謊者，我不加入，我不會作壁上觀，坐視其他人帶著黨放棄法治，加入前總統破壞民主的征戰。」

聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法...
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)

錢尼表示，前總統雷根領導下的共和黨為民主而戰，贏得冷戰打敗蘇聯，而今天，美國正處於另一場冷戰的風口浪尖，對手是破壞美國民主程序和法治、宣傳「美國民主失敗論」的共產中國。

錢尼說，美國的選舉沒有被偷走，美國並沒有輸，「天佑美國，但我們的自由，只有在我們的保護下，只有我們信守在院會所說的『支持並捍衛憲法』的誓言下，只有在我們體認威脅形成下，自由才能存在。」

錢尼表示，信守誓言的核心在於愛國，願意超越黨派捍衛美國，「我們會盡全力捍衛多數人付出鮮血爭取的憲法與自由，我們永不屈服，這就是我們的責任。」

聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法...
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)

美國 川普 共和黨

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