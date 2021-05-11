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12-15歲打輝瑞疫苗 FDA批了…可望降低校園染疫風險

編譯郭宣含／綜合10日電
FDA宣布緊急授權給輝瑞製藥，可以開始為12歲到15歲的青少年施打疫苗。圖為9歲的賀拉多，今年3月北卡杜克大學醫院接受輝瑞疫苗的試驗。(美聯社)
FDA宣布緊急授權給輝瑞製藥，可以開始為12歲到15歲的青少年施打疫苗。圖為9歲的賀拉多，今年3月北卡杜克大學醫院接受輝瑞疫苗的試驗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)10日批准輝瑞與BioNTech新冠疫苗，在美國的接種對象擴大至12至15歲青少年；此舉不僅可在全國青少年秋季返校前提供保護，這也是數千萬個美國家庭回歸常軌的關鍵。

家長引頸期盼FDA這項批准數周之久，FDA的批准可望降低開學後教室內病毒傳播的威脅，還有機會讓數百萬名青少年參加夏令營，與朋友一起相聚或過夜。

不過FDA的批准並非最後一道關卡，聯邦疾病防治中心(CDC)諮詢委員會預計很快評估相關數據，提供12至15歲青少年接種疫苗的建議；若該委員會如預期支持輝瑞疫苗為該年齡層接種，基本上便可即刻開打。

目前多國開放接種輝瑞疫苗，最年輕施打對象可至16歲，加拿大則是近期首先擴大接種對象至12歲以上的國家。

輝瑞疫苗科學家葛魯博(Bill Gruber)表示：「這是我們擊退新冠肺炎的分水嶺時刻。」

在臨床試驗中，輝瑞與BioNTech徵求2260名12至15歲的參與者，間隔三周接種兩劑疫苗或安慰劑；研究人員表示，安慰劑組18人確診且無症狀，疫苗組則無人確診，這顯示輝瑞疫苗具高度有效預防新冠疾病。

以副作用而言，相較於16至25歲的試驗參與者，輝瑞疫苗似乎對12至15歲族群更安全；青少年接種後跟成人有相同副作用，尤其在接種第二劑後，不少人會手臂痠痛、發燒、冷顫等；12至15歲族群的發燒狀況稍微常見(20%)，16至25歲組則約佔17%，而這項反應也跟先前試驗一致。

葛魯博表示這是實驗結果連三勝，「我們兼顧安全性、看到預期的免疫反應，而且還看到比16至25歲人口更好的試驗結果，我們直接展現疫苗的效力。」

目前輝瑞持續每兩周進行試驗，並持續蒐集潛在的無症狀病患資訊；輝瑞擬在近期尋求歐盟等國批准為青少年人口接種其疫苗。

輝瑞3月展開5至11歲孩童接種疫苗的試驗，4月進一步延伸試驗至2至5歲幼童，接下來擬將試驗對象年齡降低至6個月至2歲。

莫德納為12至17歲青少年接種疫苗的試驗結果可望在近幾周出爐，今年下半年可望看到另外一項針對6個月至12歲孩童接種疫苗的試驗結果；英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)也在試驗為6個月以上孩童接種疫苗，嬌生則要等得知12歲以上孩童接種疫苗結果後，才會再降低試驗對象年齡層。

疫苗 輝瑞 FDA

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