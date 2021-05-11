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福斯與朋友3主持人談接種：感覺鬆口氣、真的沒事

編譯周芳苑／綜合10日電
「福斯與朋友」節目主持人杜西(左起)、安絲蕾厄哈特及基爾米德，都說打完疫苗，放心許多。(美聯社)
「福斯與朋友」節目主持人杜西(左起)、安絲蕾厄哈特及基爾米德，都說打完疫苗，放心許多。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」(Fox & Friends)晨間新聞節目三位主持人10日表示，他們都已接種新冠疫苗，並形容接種後感覺鬆了一口氣。

主持人之一安絲蕾厄哈特(Ainsley Earhardt)在周一節目中說：「我知道有些人對接種新冠疫苗猶豫不決，但我們三個人都已接種…而且我告訴你，真的沒事…。」

另一主持人杜西(Peter Doocy)接腔說，(那是)一種解脫。

厄哈特又說，「是的。如今我知道自己不會染疫，就算感染，也不會死亡，染疫機率很低。」

杜西補充道， 到頭來，沒接種疫苗的人處於危險之中。第三位主持人基爾米德(Brian Kilmeade)插話，「由他們自己決定。」

基爾米德說，很多州因為接種已達極限而退還疫苗，如果人們做出決定(不打疫苗)，他完全尊重；「因為這個決定，您想保持距離，而且您願承擔風險，我們也就接受。」

基爾米德表示，在美國，人們很幸運，到處可接種疫苗。「如果您不選擇(接種疫苗)，沒關係，就用您自己的方式改變生活，讓我們(其他人)恢復正常生活。說不定您已有抗體。」

基爾米德和杜西都接著說，同意人們有權決定是否接種疫苗。

拜登總統和聯邦公衛專家呼籲所有美國人完成接種疫苗，好讓政府鬆綁公共防疫命令、讓生活恢復正常。

福斯新聞一些批評者說，對於有人接種疫苗猶豫不決，該頻道所做的努力不夠，呼籲頂尖人士公開接種疫苗。

福斯新聞幾位知名主持人和高層，例如拜爾(Bret Baier)，以及福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)都已接種疫苗，拜爾還公發布自己上個月接種疫苗的照片；主持人古菲爾德(Greg Gutfeld)則上個月底表示，他和五位共同主持人也都已接種疫苗。

疫苗 美國 拜登

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