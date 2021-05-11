「女兒都不認得爸」 染新冠患精神病案例愈來愈多

近日來許多神經學和精神科專家都指出，即使沒有精神病史，患者感染新冠肺炎 後出現精神病症狀的案例卻愈來愈多。

伊利諾州48歲的普萊斯(Ben Price)日前感染新冠肺炎，經過一翻治療後雖然康復，但精神狀況卻極度異常，甚至在兩周後輕生；沒有任何精神病史的普萊斯被一些專家認定為「新冠精神疾病」，他的妻子珍妮佛‧普萊斯(Jennifer Price)更形容：「我們感到震驚與絕望，他整個人都變了。」

紐約市 蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)精神醫學教授艾伯特(Jonathan Alpert)指出，這些患者的病症包括幻覺、異常激動、坐立不安、焦慮、妄想症、睡眠需求減少，以及衝動行為的頻率增加。

據稱普萊斯染疫後，曾一度因體內含氧量過低而送醫，當時還接受類固醇、抗病毒藥物和抗體輸送等治療；珍妮佛表示，丈夫染疫期間除了焦慮，其他精神病症都是在出院返家後才陸續出現，尤其焦慮和妄想的狀況更是急速惡化。

普萊斯夫妻育有兩名青少年紀的子女，在芝加哥郊區經營小本生意且擁有兩座農場；珍妮佛稱丈夫生前是個風趣熱鬧、且工作相當認真的人，「對孩子的愛護與付出更是全心全意、無微不至」，沒想到丈夫在出院後卻性情大變。

儘管普萊斯的家庭醫生後來提供處方精神藥物，狀況卻沒有改善；「一點用都沒有，他在家不斷來回踱步，經常感到沮喪又心煩意亂」，珍妮佛說：「女兒看見他這個樣子，都不認得爸爸了。」

艾伯特表示，新冠精神疾病的病因很有可能是人體免疫系統在對抗病毒時造成腦部發炎；其他可能的因素還包括使用高劑量的類固醇、含氧量過低或染疫後受到情緒創傷等副作用；還有少數染疫者在過程中發生小中風，間接導致精神病症。

珍妮佛指出，若當初知道新冠肺炎可能引發精神疾病，或許她就能為丈夫提供更多適當的協助；也因此她才向拜登 政府積極請願，希望白宮抗疫小組能加入更多神經科學的專家。