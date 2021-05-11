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輝瑞反對放棄疫苗專利 德藥廠BioNTech附和：沒必要

編譯林梅婕／綜合10日電
美國輝瑞與德國BioNTec表示合作量產，今年將達18億劑。(美聯社)
美國輝瑞與德國BioNTec表示合作量產，今年將達18億劑。(美聯社)

與藥廠輝瑞(Pfizer)合作研發新冠肺炎疫苗的德國藥廠BioNTech於10日表示，該公司今年在全球的疫苗訂單已累積達18億劑，除了承諾會交付所有疫苗，也宣稱沒有必要放棄該疫苗的專利。

拜登政府在本月初表態支持疫苗專利讓渡，開放其他國家可以複製生產輝瑞疫苗；最近南非和疫情正急速惡化的印度都呼籲疫苗生產國放棄專利，讓其他國家能加快疫苗生產，抑制病毒變種。

然而，輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)堅持反對讓渡專利，BioNTech執行長沙辛(Ugur Sahin)10日也附和博爾拉，稱放棄專利無法在未來幾個月內緩解疫苗的需求。

沙辛表示，他們正擴大疫苗生產線至其他國家，例如新加坡，並確保產能擴張的同時能維持疫苗品質；此外，他也指出輝瑞與BioNTech至今已提供疫苗給超過90個國家。

沙辛說：「我們的產能規模在2021年已達到30億劑，其中超過40%的疫苗預計將送往中低所得國家。我們也相信，未來9至12個月內與其他疫苗製造商同心協力，我們將能產出足夠的疫苗，所以絕對不需要放棄疫苗的專利。」

此外，BioNTech的財務報告中也強調：「目前沒有任何證據顯示有需要為變種病毒而改良現階段的疫苗」；不過該公司也表示已擬出一套「綜合計畫」，為日後變種病毒的發展提前準備。

根據實驗結果和現實使用數據的分析，該疫苗確實能有效對抗目前的變種病毒，但對特定變種病毒的預防效果較低，例如來自南非的變種病毒。

上周公布的實驗結果顯示，該疫苗預防南非變種病毒的有效性為75%，但仍幾乎100%可預防患者成為重症、住院治療和死亡；而且專家也認為，75%的有效性已足以防止病毒散播。

以色列的數據也顯示，即使民眾已接種輝瑞疫苗仍有機會感染南非變種病毒，但機率並不高；在美國方面，南非變種病毒的感染比率也只占全國案例的1%。

疫苗 變種病毒 輝瑞

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