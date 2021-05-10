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馬斯克宣揚狗狗幣 沒想到一句話害它暴跌

編譯徐薏茹／綜合9日電
特斯拉執行長馬斯克8日晚客串主持「周六夜現場」(SNL)節目，在節目中大肆自嘲一番，但社群媒體反應冷淡，有網友批評他的表現既不風趣且浪費機會。(視頻截圖)
特斯拉執行長馬斯克8日晚客串主持「周六夜現場」(SNL)節目，在節目中大肆自嘲一番，但社群媒體反應冷淡，有網友批評他的表現既不風趣且浪費機會。(視頻截圖)

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)8日客串主持「周六夜現場」(SNL)，不僅在節目中大肆自嘲一番，還自爆自己有亞斯伯格症(Asperger syndrome)，也不忘宣揚狗狗幣的好處，然而他的初登秀場在社群媒體上反應冷淡，有網友批評他的表現既不風趣，且浪費機會。

馬斯克在節目中說到：「很高興能主持周六夜現場，我是說真的，有時候在我說了某些事後，我必須說我是認真的。」他還自爆自己是第一個有亞斯伯格症的主持人，他補充：「或至少是第一個承認的。」這或許是馬斯克首度公開自己有輕度自閉症，先前曾主持SNL的演員艾克洛德(Dan Aykroyd)也曾說過自己有亞斯伯格症。

馬斯克還自嘲自己在推特的貼文，他說：「我知道我有時會說或會發奇怪的東西，但這就是我腦袋運作的方式。」「對於任何被冒犯的人，我只想說我改造了電動車，我用火箭把人送上火星，你覺得我還會是冷靜正常的傢伙嗎？」

此外，在其中一個節目橋段「周末更新」(Weekend Update)中，馬斯克也推廣他最愛的狗狗幣(Dogecoin)，馬斯克的母親梅耶·馬斯克(Maye Musk)在節目中一同亮相，母子倆也以狗狗幣作為梗，馬斯克笑說母親節禮物就是狗狗幣。不過由於馬斯克在節目中一度戲稱狗狗幣為「騙局」(hustle)，因此狗狗幣在他登場後跌落23%，周日又繼續下跌，24小時內大跌逾35%。

馬斯克在SNL的演出也在社群媒體上引來不少批評聲浪，其中一位網友狠酸：「現在大家都知道他不有趣、不機智、也不聰明。」

SNL製作人麥可斯(Lorne Michaels)也成為網友批評的目標，其中一位網友說：「我不在乎馬斯克有多想要上太空，今晚不可原諒。」

不過也有網友贊同馬斯克的表現，一名網友說：「不知怎麼地，馬斯克比整個SNL劇組有趣，他們一生都在訓練成為喜劇演員，而不是把火箭送上太空，或經營革命性的電動車公司或超迴路列車的基礎設施。」

NBC在YouTube上直播該集節目，這是SNL首度在線上同步播出。

馬斯克 狗狗幣 社群媒體

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