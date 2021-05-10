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WSJ：梅琳達擔心蓋茲捲艾普斯坦案 2019年諮詢離婚律師

記者顏伶如／綜合報導
微軟公司共同創辦人比爾蓋茲(左)2019年10月被爆料與「淫魔富豪」艾普斯坦有私交後，他的妻子梅琳達‧蓋茲(右)就曾諮詢離婚律師意見。(路透)
微軟公司共同創辦人比爾蓋茲(左)2019年10月被爆料與「淫魔富豪」艾普斯坦有私交後，他的妻子梅琳達‧蓋茲(右)就曾諮詢離婚律師意見。(路透)

華爾街日報」報導，微軟公司(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與妻子梅琳達‧蓋茲(Melinda Gates)上周突然以「婚姻破裂難以挽回」(irretrievably broken)為由宣布離婚，但其實蓋茲夫妻討論分手已有一段時間。知情人士指出，梅琳達擔心丈夫捲入「淫魔富豪」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件，當蓋茲與艾普斯坦私交關係在媒體曝光後，便於2019年10月諮詢離婚律師意見。

報導指出，根據三名知情人士透露以及相關文件紀錄，56歲的梅琳達‧蓋茲至少在2019年就跟多家律師事務所的律師討論離婚，希望結束已維繫25年的婚姻。

自從3日宣布離婚後，蓋茲夫婦迄今都未說明分手原因為何。華爾街日報引述知情人士及「比爾與梅琳達蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)前任員工指出，梅琳達‧蓋茲對於丈夫與後來遭控性犯罪的艾普斯坦之間的關係頗為擔心。

基金會前任員工指出，梅琳達‧蓋茲感到不安的原因是，蓋茲與艾普斯坦的交情可追溯至2013年。

根據文件紀錄，新冠疫情發生後，蓋茲夫婦持續磋商離婚協議，兩人所育的三名兒女都已滿18歲，年紀最小的孩子是高中應屆畢業生。

報導指出，紐約時報報導蓋茲曾與艾普斯坦在不同場合碰面後，梅琳達‧蓋茲2019年10月便跟助理開過多次電話會議。紐約時報報導，蓋茲曾在艾普斯坦位於曼哈頓的住處停留至深夜。遭控性犯罪而被聯邦罪名起訴的艾普斯坦，2019年8月死於獄中。

蓋茲2019年9月接受華爾街日報訪問時說，他曾跟艾普斯坦見過面，「但我跟他並沒有生意關係，也不算朋友」。蓋茲發言人7日說，蓋茲2019年對華爾街日報的聲明，立場迄今未變。

梅琳達‧蓋茲向法院訴請離婚時所登記的居住地點為華盛頓州貝爾維優(Bellevue)，蓋茲簽署離婚文件所註明的地點則為加州棕櫚沙漠(Palm Desert)。

艾普斯坦 華爾街 紐約時報

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