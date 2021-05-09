美東輸油動脈遭「駭」暫停營運 油價受影響

燃油管線營運業者「殖民管線」運輸系統遭到網路勒索，一時之間尚不致於衝擊油價。圖為馬里蘭州「殖民管線」的貯油槽。(路透)

美國東海岸輸油管道系統運營商「殖民管線」(Colonial Pipeline)8日聲明表示，表示遭勒贖軟體攻擊，已暫停所有管道運作以因應威脅；專家指出，汽油等燃料供應和價格是否會受影響，端視輸油管道關閉時間長短而定；若只中斷一兩天則無礙，若中斷五到六天可能導致短缺和價格上漲。

「殖民管線」公司位於喬治亞州艾帕瑞塔(Alpharetta)，其運輸管道系統自德州連到新澤西州，橫越5500多哩，每天運輸油量超過1億加侖。所運輸油料是墨西哥灣沿岸煉油廠的汽油、柴油、飛機燃料和家用取暖油；美東岸大約45％燃料消耗量是由「殖民管線」運輸。

此勒贖案再次凸顯關鍵基礎設施依賴網路運作、易遭威脅的脆弱特質；勒贖軟體攻擊通常是網路駭客 擾亂數據、癱瘓網路，要求大筆贖金換取解碼；「殖民管線」沒有說是誰提出勒索及勒索內容為何。

燃油管線營運業者「殖民管線」運輸系統遭到網路勒索，一時之間尚不致於衝擊油價。圖為新澤西州「殖民管線」的貯油槽。(路透)

白宮表示，拜登總統8日上午已獲相關簡報，聯邦政府 正與該公司合作，評估攻擊的影響、恢復運作並避免供應中斷；政府正沙盤推演可行方案，並與州和地方當局合作相應措施，減少任何潛在的供應問題。

聯邦政府幾個月來，一直都在處理旗下眾多機構疑似遭網路駭客惡意軟體入侵的相關威脅，4月才為此制裁俄羅斯；如今，東海岸最主要輸油管道遭勒贖軟體攻擊，無疑添加新挑戰。

「殖民管線」表示，勒贖軟體7日的攻擊影響其部分資訊技術系統，公司已「先發制人」將特定系統與網路斷線，暫停管道運作；該公司將設法解決問題，以恢復正常運作。

私人網路安全公司「火眼」(FireEye)表示，它們已獲聘來管理此事件並進行調查。

石油分析師李波(Andy Lipow)表示，攻擊事件對燃料供應和價格的影響，取決於輸油管道關閉時間長短，中斷一、兩天影響很小，但若中斷五到六天可能導致短缺和價格上漲，尤其是阿拉巴馬州中部到華府這一帶。

長時間延誤的最主要擔憂，是必須維持主要機場 (如亞特蘭大和北卡羅來納州夏洛特機場)所需的飛機燃料供應。

工業控制系統領域專家Dragos執行長李伊(Robert Lee)表示，過去十年來，直接管理管道運作這類系統越來越與電腦網路相連，能源和電力關鍵基礎設施公司也更可能在網絡安全方面做出更多投資；如果「殖民管線」關閉管道的作法主要是預防性的，且能及早發現攻擊並做好充分準備，影響可能不會很大。