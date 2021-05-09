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「首度低於3千人」 ICE遣返無證客 4月創新低

編譯陳韻涵／綜合8日電
拜登政府2月份遣返移民的人數比川普政府同期少了六成，4月份遣返人數更創下每月新低；圖為移民及海關執法局(ICE)遣返瓜地馬拉移民。(Getty Images)
拜登政府2月份遣返移民的人數比川普政府同期少了六成，4月份遣返人數更創下每月新低；圖為移民及海關執法局(ICE)遣返瓜地馬拉移民。(Getty Images)

聯邦當局最新數據顯示，移民及海關執法局(ICE)4月遣返的越境人數創下歷來單月新低，也是非法入境人數創下20年新高後最顯著改善的成果。

華盛頓郵報(WP)日前報導，ICE上月遣返2962位移民，這是歷來單月遣返人數首度降至3000以下，4月同比3月遣返人數(3716人)減少20%。

拜登總統和國土安全部(DHS)團隊已頒布新規定，一改前朝川普政府廣泛鼓勵增加遣返非法移民的作風。

拜登不管社運人士和部分議員疾呼廢除ICE的聲浪，DHS高層官員表示將改革ICE並恢復聚焦公共安全和國安威脅的機關聲譽。

然而，ICE官員私底下抱怨逮捕並遣返非法移民的職權遭削減。

「ICE聚焦有限的執法資源在國安、邊境安全和公共安全」；ICE聲明指出，「這將會允許ICE注重執法行動的品質，以及他們如何促進社區的安全與福祉，而非只看逮捕及遣返的數量。」

拜登改變ICE要務並頒布100天禁止遣返命令後，紀錄顯示，ICE官員在邊境內逮捕的人數減少逾一半。

聯邦法官2月駁回100天禁止遣返命令，多位共和黨州長控告拜登政府強行推翻ICE的指令。

最新數據顯示，ICE過去7個月以來遣返約3萬7000人，較2021財年遣返的5萬5000人還少。

ICE數據顯示，美國現有約1100萬名非法移民滯留美國，包括120萬名已經被法官勒令離境者。

ICE 遣返 非法移民

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