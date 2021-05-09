拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府將加快腳步撥發聯邦租屋補助款給各州；圖為加州Carlsbad一棟民宅的招租告示。(路透)

聯邦法官宣布暫緩廢除禁止逼遷令(eviction moratorium)的兩天後，拜登政府7日指出，由於各州及地方政府處理速度頗為緩慢，聯邦政府將加快腳步撥款租屋補助。

對於總計465億元的租屋補助，財政部公布新規指出，將讓租屋更容易提出申請。與先前不同的是，簡化申請程序，將搬家開銷、旅館住宿費等也增列補助項目。根據新規，就算房東 拒絕參與，房客也可以拿到補助。

新規措施也包括為租屋族擴大提供法律協助，並承諾為補助計畫面臨執行困難的地區提供諮詢。居住權益倡議團體對於最新公布的規定表示肯定，理由是這些設計可以讓疫情期間出現經濟衝擊的租屋族，避免遭到房東驅逐。

非營利低收入住房諮詢機構「德州租屋者」(Texas Housers)執行主任羅薩列斯(Christina Rosales)說，這項計畫內容十分龐大，「這代表著更多租屋民眾將可以得到他們需要的援助」。

租房補助計畫的經費總額，幾乎等同聯邦住房部的年度預算。2020年12月，國會通過250億元房租緊急補助，今年3月又追加215億元經費，但僅其中一小部分真正能讓房東或房客收到。

從去年12月的房租緊急補助撥款中，紐約州 收到8億元，佛州則收到8億7100萬元。加州 共計收到15億元補助，且從今年3月起開始接受民眾申請，但到目前為止僅核准通過大約7200萬元房租補助，換算起大約只占加州收到補助款的5%，真正完成發放的金額更是不到500萬元。

聯邦政府的「緊急房租援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)是把款項撥給各州或人口超過20萬人的市政府、郡政府。紐約、南卡羅來納州等地某些地方政府作業緩慢的原因在於，州議會直到今年4月才授權行政部門執行計畫。

某些地方政府一開始作業迅速，但後來則面臨障礙，例如電腦軟體出錯導致申請案件無法處理，或者租屋民眾無法出示申請補助時規定繳交的收入證明等文件。還有一些生活條件最困難、經濟狀況屬於最弱勢的民眾，根本不知道有這項補助計畫存在。

另一方面，某些房東則拒絕參加計畫，認為將房客驅逐後賺頭更大，可以把房子租給有能力繳房租的新房客。