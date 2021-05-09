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一邊救人 一邊反仇恨 美國亞裔醫護處境艱難

編譯徐薏茹／綜合8日電
紐約亞裔醫生蜜雪兒．李(左)召集眾多醫療人員一同譴責仇恨亞裔犯罪，右為華裔醫生助理Ida Chen。(美聯社)
紐約亞裔醫生蜜雪兒．李(左)召集眾多醫療人員一同譴責仇恨亞裔犯罪，右為華裔醫生助理Ida Chen。(美聯社)

自新冠肺炎疫情爆發以來，美國亞太裔就面臨種種騷擾和攻擊，尤其在第一線工作的亞裔醫護人員，處境更是艱難，在拯救生命的同時，還要面對種族歧視問題。

韓國裔醫生蜜雪兒．李(左)和華裔醫生助理Ida Chen發起醫護人員反仇恨亞裔活...
韓國裔醫生蜜雪兒．李(左)和華裔醫生助理Ida Chen發起醫護人員反仇恨亞裔活動，一起在紐約華埠街頭繪製宣傳海報。(美聯社)

紐約放射科住院醫師蜜雪兒．李(Michelle Lee)說:「不知為何，我們群體已經從醫療英雄變成代罪羔羊」；她3月曾召集100位身著白袍的醫療人員一同譴責反亞裔仇恨犯罪；去年曾有陌生人在街上朝她吐口水，韓國裔的蜜雪兒說：「我們不會把病毒帶給你，實際上我們試著要幫助你擺脫病毒。」

根據聯邦統計，亞太裔約占美國人口的6%到8%，在醫療專業人員中所占的比例更大，包含約20%非外科醫師、藥劑師，12%至15%的外科醫師、物理治療師及醫師助理。

一項2020的研究發現在疫情爆發之前，31%到50%的亞裔醫師在工作時曾遭受歧視，像是病患拒絕他們的照護，或是難以找到導師，此一比例低於非裔醫師，但高於西語裔及白人醫師；而另一項住院醫師的研究中，所有的亞裔醫師皆表示曾被病人問過族裔。

亞裔醫護工作者既要與新冠肺炎奮戰，還得時刻提防針對亞裔的種族歧視攻擊；圖為紐約一...
亞裔醫護工作者既要與新冠肺炎奮戰，還得時刻提防針對亞裔的種族歧視攻擊；圖為紐約一名亞裔護士日前在曼哈頓華埠的疫苗站為民眾注射疫苗。(Getty Images)

長久以來，亞裔美國人就一直面臨排外情緒，1870年代舊金山爆發天花疫情，當時官方怪罪於市內的中國城；1882年「排華法案」禁止許多中國移民進入美國；二戰期間珍珠港事變後逼迫日裔美人進入拘留營；而新冠疫情期間，前總統川普多次以「中國病毒」代稱新冠病毒。

根據統計，去年在美國26個大型城市中，警方報告的反亞裔仇恨犯罪驟增146%，而整體仇恨犯罪增加為2%；從去年３月中到今年２月底，非營利組織「停止仇恨亞太裔」 (Stop AAPI Hate)接到約3800份有關攻擊、騷擾和歧視的報告。

華盛頓大學附設醫院麻醉科住院醫師艾米．張(Amy Zhang)說，仇恨犯罪升級讓種族歧視比病毒可怕的多，她表示：「這是持續不斷的恐懼，你永遠不知道你什麼時候會成為目標。」

亞裔 種族歧視 美國

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