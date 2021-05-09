佛州家長反對兒童戴口罩 竟罵華裔教師「共產黨」

佛州有家長因反對戴口罩令，辱罵華裔學區委員；圖為佛州街頭戴口罩的民眾。(美聯社)

隨著愈來愈多人預測新冠疫情危機即將結束，聯邦指南也對已接種疫苗者取消戴口罩 建議，各州和地方政府、學區 及校務委員會會議上，最近又頻現「該不該強制戴口罩」爭議；佛羅里達州3日晚一場氣氛火爆的校委會議上，還有人起哄鬧事大罵一位華裔教師兼學區委員會委員是「共產黨」；當時這位委員只是在解釋家長之間可能有不同見解，建議家長告訴孩子尊重戴口罩同學的決定。

魏·優柏雪兒(Wei Ueberschaer)是聖羅莎郡學委會成員兼科學教師，早自1998年起就住在潘漢德爾郡(Panhandle county)。面對自己被人亂罵「共產黨」和被嘲諷「這是聖羅莎郡，不是中國」，她說，當時現場太吵鬧，她沒聽清楚對方說話，不然一定會直接反駁，「我們期望學生相互尊重有禮，參加校務委員會會議的成年人也希望得到尊重。」

佛州一位華裔教師兼學區委員會委員魏·優柏雪兒，在學區會議上遭罵「共產黨」。(取自推特)

那場失控會議的剪輯紀錄影片，在推特已累積20萬人觀看；影片中，校委會最後決定取消強制戴口罩規定，改為「建議」戴口罩。如此決定正足以反映市議會、學校和其他理事機構身陷的兩難局面。

由於美國並非中央集權政治體系，即便一個可簡單防止病毒蔓延的措施，也無法在各州一致強制執行。疾病防治中心建議兩歲以上兒童戴口罩，世界衛生組織(WHO)建議12歲以上兒童戴口罩。

在佛州 會後第二天，反口罩抗議者阻止猶他州一個校務委員會會議，並高呼「不再戴口罩」；堪薩斯州有家長6日對教育官員提起聯邦民權訴訟，要求疫情期間允許孩子不戴口罩上學。

佛州一些縣市仍需戴口罩，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)3日簽署行政命令，已不再有必要為由，宣布當地緊急命令無效。但州教育部門後來澄清說，該行政命令並不影響學區。

督學凱倫．芭柏(Karen Barber)表示，在校務委員會出言不遜的人「不是我們社區的代表，也不會被容忍。」她說，校委會「始終歡迎社區對重要主題提出意見，但有些人選擇叫嚷不適當和貶損人的言論。」