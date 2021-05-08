拜登看共和黨內鬥…「搞不懂共和黨了」

拜登總統現在看共和黨內爭，他迷惘地說「搞不懂共和黨了」。(歐新社)

拜登 總統幾十年來獲推崇為最了解又最能與共和黨 打交道的民主黨高層，角逐民主黨總統提名時還預測，只要選舉擊敗川普 ，共和黨「應有所悟」，但隨著共和黨打算把莉茲‧錢尼拽下該黨眾院黨團主席一職，更加抱緊川普大腿，拜登最近承認，自己「搞不懂共和黨了」。

華盛頓郵報報導，拜登2019年跑黨內初選行程時，還在愛荷華州表示，一旦擊敗川普，共和黨就不再唯一人馬首是瞻，政治天地將返回舊日光景，兩黨爭論雖然很凶，但不再對個別人等做惡毒攻訐，也不再採信謊言鬼話。

但到了5日，拜登評估共和黨時，已沒那麼有自信，他迷惘地說，「搞不懂共和黨了」。

拜登已然瞧見，川普下台以後，共和黨非但沒扭轉此前的認同，反而更熱情地擁抱前總統；凡膽敢不接受川普鬼話，不信總統選舉是川普贏的人，共和黨高層必予懲罰，另還定期前往川普海湖莊園朝拜。

共和黨高層指稱拜登拒絕兩黨合作執政，還譴責拜登競選時矢言會追求折衷，現在看來根本虛偽；聯邦參議員史考特(Tim Scott)代表共和黨回應拜登最近的國會演說，指責拜登與民主黨執政三個月以來的動作，把國家分裂愈撕愈大。

隨著兩黨一直全無交集，拜登對共和黨的預測愈形凝重；幾周之前，他說不曉得到2024年共和黨還能不能存在；現在他說，一個限縮投票權、不信科學、不願擺脫川普又不支持錢尼的共和黨，叫他愈來愈難懂。

華郵指出，當前的共和黨絕非拜登以往所知的那個黨，也非雷根、布希父子當總統時代的政黨；拜登表示，民主黨也有內鬥，但相形共和黨目前內戰規模之大，「就本人記憶，實在沒得比。」

拜登說，共和黨內似乎正在進行「迷你」但重要的革命，試著釐清黨內想捍衛的價值。