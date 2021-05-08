拜登看共和黨內鬥…「搞不懂共和黨了」
拜登總統幾十年來獲推崇為最了解又最能與共和黨打交道的民主黨高層，角逐民主黨總統提名時還預測，只要選舉擊敗川普，共和黨「應有所悟」，但隨著共和黨打算把莉茲‧錢尼拽下該黨眾院黨團主席一職，更加抱緊川普大腿，拜登最近承認，自己「搞不懂共和黨了」。
華盛頓郵報報導，拜登2019年跑黨內初選行程時，還在愛荷華州表示，一旦擊敗川普，共和黨就不再唯一人馬首是瞻，政治天地將返回舊日光景，兩黨爭論雖然很凶，但不再對個別人等做惡毒攻訐，也不再採信謊言鬼話。
但到了5日，拜登評估共和黨時，已沒那麼有自信，他迷惘地說，「搞不懂共和黨了」。
拜登已然瞧見，川普下台以後，共和黨非但沒扭轉此前的認同，反而更熱情地擁抱前總統；凡膽敢不接受川普鬼話，不信總統選舉是川普贏的人，共和黨高層必予懲罰，另還定期前往川普海湖莊園朝拜。
共和黨高層指稱拜登拒絕兩黨合作執政，還譴責拜登競選時矢言會追求折衷，現在看來根本虛偽；聯邦參議員史考特(Tim Scott)代表共和黨回應拜登最近的國會演說，指責拜登與民主黨執政三個月以來的動作，把國家分裂愈撕愈大。
隨著兩黨一直全無交集，拜登對共和黨的預測愈形凝重；幾周之前，他說不曉得到2024年共和黨還能不能存在；現在他說，一個限縮投票權、不信科學、不願擺脫川普又不支持錢尼的共和黨，叫他愈來愈難懂。
華郵指出，當前的共和黨絕非拜登以往所知的那個黨，也非雷根、布希父子當總統時代的政黨；拜登表示，民主黨也有內鬥，但相形共和黨目前內戰規模之大，「就本人記憶，實在沒得比。」
拜登說，共和黨內似乎正在進行「迷你」但重要的革命，試著釐清黨內想捍衛的價值。
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