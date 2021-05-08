布林肯促世衛秘書長邀台灣參與WHA

國務卿布林肯7日在聯合國視訊會議上，要求世界衛生組織允許台灣參與世界衛生大會。(路透)

年度世界衛生大會(WHA)因新冠疫情，將在本月下旬改以視訊召開，國務卿布林肯 (Antony Blinken)7日發布聲明，呼籲世界衛生組織(WHO )秘書長邀請台灣 以觀察員身分參與世界衛生大會。

台灣自民進黨2016年再度執政後，2017年起因中國反對，又無法以觀察員身分參與WHA；國務院7日以布林肯名義發布聲明，支持「恢復台灣在WHA的適當地位」。

布林肯表示，自24日起，全世界將在第74屆WHA聚會，決定終結新冠疫情大流行和促進國際健康安全的議程，此議題影響著所有人。

「若WHO領導者不採取適當行動，WHA將再度排除台灣的重要參與。」布林肯說，「沒有正當理由，讓台灣持續被排除在此論壇外，美國呼籲WHO秘書長邀請台灣以觀察員身分參與WHA，就如同中華人民共和國政府表達反對意見之前的那幾年慣例。」

布林肯說，全球健康和健康安全挑戰無關國界或政治爭議，台灣提供珍貴貢獻和經驗，WHO領導者和所有負責任的國家都應當承認，排除2400萬人參與WHA，對全球公衛目標有害無益。

布林肯表示，台灣是可信賴夥伴、蓬勃民主政體以及世界一股良善力量，被排除在WHA之外，有損所有人控制疫情、防患未然的國際努力，美國敦促WHO邀請台灣參與這次大會。

WHA本月24日到6月1日將在線上舉行，台灣積極爭取參與；國務院發言人普萊斯(Ned Price)上月30日推文支持：「我們需要在WHA中聽到台灣的聲音。」

七大工業國組織(G7)5日發表外長會議公報，也提到支持台灣有意義參與WHO論壇與WHA。

中國外交部發言人汪文斌6日回應說，「中國台灣地區參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照一個中國原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的重要原則。」