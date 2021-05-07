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比爾蓋茲有錢也敵不過婚變 律師：維持關係要找出秘密配方

編譯郭宣含／綜合6日電
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾和梅琳達．蓋茲宣布離婚，但家財萬貫的他們可以進行好幾個小時的伴侶療法，而且兩人一起養育三個孩子並與另一半共同成立慈善基金會；連他們的婚姻都走不下去了，普羅大眾又該如何？

「華盛頓郵報」指出，金錢經常是伴侶或配偶的爭吵主因，但就算捐贈數十億元，也沒辦法逃避每對伴侶要面對的問題：彼此仍期盼類似的生活嗎？雙方還可再共創人生嗎？或者兩人各奔東西會更好呢？每當有億萬富翁離婚時，這也是一般民眾會好奇的原因之一；華郵指出，結果就是無論貧富，維持關係都有其難度。

律師事務所「佩里羅斯曼」(Paley Rothman)合夥人拉斯特拉(Carlos Lastra)表示：「他們是活生生的人，沒有高人一等，還是要跟凡人一樣與彼此溝通。」

拉斯特拉指出，蓋茲與梅琳達也許找到過去27年維持關係的秘訣，但卻想不出未來27年要如何維持婚姻；他說，無論背景如何，「你都得找到秘密配方為自己的關係增添風味」。

蓋茲與梅琳達1987年相遇時，蓋茲第一次約梅琳達約會時遭拒，因為他約的時間「不夠近」；梅琳達在2019年回憶錄中表示，結果兩個鐘頭後，蓋茲致電給她問能否共進晚餐，「現在這樣時間夠近了嗎？」

華郵指出，從兩人初識來看，他們的關係有如天造之合，彼此都熱愛謎題而且還會相互比賽；兩人訂婚時，蓋茲回答他對梅琳達的感受時，他說：「好奇妙，她讓我想要結婚。」

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)2019年宣布與前妻離異時，離婚律師妮可．索多瑪(Nicole Sodoma)談到長久相處的普世挑戰，「我們結婚的對象跟離婚對象並非同一人，因為人會變。」

華郵 貝佐斯 亞馬遜

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