比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

微軟共同創辦人比爾蓋茲 和妻子梅琳達(Bill & Melinda Gates)，3日在推特 公開發表離婚聲明，驚爆各界；八卦媒體TMZ追踪報導指出，兩人的離婚其實是「不友好分手」；他們原訂3月宣布離婚，梅琳達為迴避媒體追逐，決定以每晚高達13萬2000元的租金 ，租下加勒比海格瑞納達的一個私人島嶼，準備帶著孩子和他們的親密夥伴同住；當然，不包括比爾蓋茲在內。

梅琳達租島躲媒體 住一晚13.2萬元

消息人士告訴TMZ，蓋茲夫婦已計畫離婚好幾個月，但律師為解決兩人爭端以達成離婚協議，花了比預期更長的時間，一直拖到5月才完成；期間，梅琳達還是決定按計畫住到卡利維尼島(Calivigny Island)。

TMZ指出，消息人士說，這是一場「不友好的分手」，但全家人都站在梅琳達這一邊；梅琳達和大多數家人都對比爾蓋茲過去做的很多事情感到憤怒，所以大家去住小島的時候，沒有邀他同行。

而在兩人宣布離婚的同一天，比爾蓋茲的投資公司就將價值逾18億元的股票轉讓給了梅琳達；比爾蓋茲是全球第四大富豪，兩人結縭27年所累積的巨額財富將如何切割分配，備受矚目。

原定3月離婚 4月最後同台為醫護打氣

這對慈善家夫婦3日各自在推特帳戶宣布的離婚聲明寫道，「經過長時間思考和努力經營我們的關係後，我們決定結束婚姻。過去27年，我們把三個優秀孩子撫養長大，建立一個基金會在全世界幫助人們享有健康充實的生活」。

在梅琳達具名提出、蓋茲簽名的離婚申請書中描述，她與蓋茲的婚姻「破裂得無可挽回」。「每日郵報」取得兩人的離婚協議法律文件顯示日期為5月3日；他們最後一起現身，是在4月的一場為醫護人員打氣的新冠肺炎線上活動。