貝佐斯、馬斯克都離婚過 看看億萬富豪的天價分手費
名門夫妻檔「離婚拆夥」，最八卦的話題無疑是「錢怎麼分？」。微軟聯合創始人比爾蓋茲和梅琳達共同擁有約1300億元財產，兩人離婚可能是史上最昂貴的離婚案之一。來看看他們與其他五位億萬富翁包括貝佐斯和馬斯克等人的離婚案如何「分錢」。
比爾蓋茲夫婦
這對結䄜27年的夫婦已簽下畫分財產的分居協議，具體條款尚未公開，目前不清楚他們將如何分配兩人共有的1300億元資產。兩人最昂貴的一項資產是華盛頓州Medina造價6000萬元、20個房間、被稱為「Xanadu 2.0」的2萬平方呎生活空間大宅第。比爾蓋茲還持有1億多股微軟股票，約占他1975年共同創立這家公司的1.3％。
貝佐斯夫婦
全球首富、亞馬遜(Amazon)創始人貝佐斯與結䄜25年的前妻麥肯琪・史考特在2019年宣布離婚。根據協議，麥肯琪同意只拿兩人持有的其中25%亞馬遜股票，亦即她持有亞馬遜4%股權，貝佐斯持有12%股權。
麥肯琪分到將近2000萬股亞馬遜股票，當時價值約350億元，是歷來最昂貴的離婚協議，也讓她一躍成為全球第三富有的女性。
馬斯克與第一任老婆
特斯拉(Tesla)創始人、全球第二大富翁馬斯克與第一任妻子賈絲汀自大學開始交往，兩人結婚八年生了六個兒子。馬斯克曾向媒體表示，他與賈絲汀共享子女監護權，他付保姆薪水、每月給賈絲汀2萬元。
馬斯克後來與女演員泰露拉·萊利(Talulah Riley)兩度結婚又離婚。在2012年兩人第一次婚姻結束時，泰露拉分到420萬元；一年後兩人再次結婚，但馬斯克2015年又申請離婚，並同意支付泰露拉1600萬元。根據富比世(Forbes)富豪榜，馬斯克目前身價約1660億元。
威登斯坦夫婦
已故億萬富翁、藝術品經紀人威登斯坦(Alec Wildenstein)1999年與結婚21年的妻子喬斯琳協議離婚，喬斯琳拿到25億元，是當時最昂貴的離婚協議。但這筆錢被喬斯琳揮霍得很快，透過美容手術把自己變成貓女的她已於2018年申請破產。
伯尼·埃克萊斯頓夫婦
一級方程式賽車(F1) 前老闆埃克萊斯頓2009年與結䄜24年的名模妻子斯拉維卡離婚。據「太陽報」(the Sun)報導，據信埃克萊斯頓付給前妻約12億元。
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