貝佐斯、馬斯克都離婚過 看看億萬富豪的天價分手費

亞馬遜執行長貝佐斯(左)與麥肯琪(右)2019年離婚，是目前全球最貴離婚紀錄保持人。圖為兩人2018年出席宴會時的檔案照。(美聯社)

名門夫妻檔「離婚拆夥」，最八卦的話題無疑是「錢怎麼分？」。微軟聯合創始人比爾蓋茲和梅琳達共同擁有約1300億元財產，兩人離婚可能是史上最昂貴的離婚案之一。來看看他們與其他五位億萬富翁包括貝佐斯 和馬斯克 等人的離婚案如何「分錢」。

比爾蓋茲夫婦

這對結䄜27年的夫婦已簽下畫分財產的分居協議，具體條款尚未公開，目前不清楚他們將如何分配兩人共有的1300億元資產。兩人最昂貴的一項資產是華盛頓州Medina造價6000萬元、20個房間、被稱為「Xanadu 2.0」的2萬平方呎生活空間大宅第。比爾蓋茲還持有1億多股微軟股票，約占他1975年共同創立這家公司的1.3％。

貝佐斯夫婦

全球首富、亞馬遜 (Amazon)創始人貝佐斯與結䄜25年的前妻麥肯琪・史考特在2019年宣布離婚。根據協議，麥肯琪同意只拿兩人持有的其中25%亞馬遜股票，亦即她持有亞馬遜4%股權，貝佐斯持有12%股權。

麥肯琪分到將近2000萬股亞馬遜股票，當時價值約350億元，是歷來最昂貴的離婚協議，也讓她一躍成為全球第三富有的女性。

馬斯克。(美聯社)

馬斯克與第一任老婆

特斯拉(Tesla)創始人、全球第二大富翁馬斯克與第一任妻子賈絲汀自大學開始交往，兩人結婚八年生了六個兒子。馬斯克曾向媒體表示，他與賈絲汀共享子女監護權，他付保姆薪水、每月給賈絲汀2萬元。

馬斯克後來與女演員泰露拉·萊利(Talulah Riley)兩度結婚又離婚。在2012年兩人第一次婚姻結束時，泰露拉分到420萬元；一年後兩人再次結婚，但馬斯克2015年又申請離婚，並同意支付泰露拉1600萬元。根據富比世(Forbes)富豪榜，馬斯克目前身價約1660億元。

威登斯坦夫婦

已故億萬富翁、藝術品經紀人威登斯坦(Alec Wildenstein)1999年與結婚21年的妻子喬斯琳協議離婚，喬斯琳拿到25億元，是當時最昂貴的離婚協議。但這筆錢被喬斯琳揮霍得很快，透過美容手術把自己變成貓女的她已於2018年申請破產。

伯尼·埃克萊斯頓夫婦

一級方程式賽車(F1) 前老闆埃克萊斯頓2009年與結䄜24年的名模妻子斯拉維卡離婚。據「太陽報」(the Sun)報導，據信埃克萊斯頓付給前妻約12億元。