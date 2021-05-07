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白頭偕老好難 美國「銀髮離婚」率倍增

記者胡玉立／綜合報導
近幾十年來，美國總體離婚率下降，但白頭偕老不易，年齡50歲以上者離婚率倍增，與年輕夫婦離婚率下降趨勢形成明顯反差，。(歐新社)
近幾十年來，美國總體離婚率下降，但白頭偕老不易，年齡50歲以上者離婚率倍增，與年輕夫婦離婚率下降趨勢形成明顯反差，。(歐新社)

微軟共同創辦人、現年65歲的比爾蓋茲與57歲的妻子梅琳達(Bill & Melinda Gates)在結縭27年後宣布離婚，雖然他們並非普通夫妻，卻凸顯了美國不斷增加的「銀髮離婚」(Gray Divorce)現象；近幾十年來，總體離婚率雖下降，但50歲以上者的離婚率倍增，與年輕夫婦離婚率下降趨勢形成明顯反差。

過去一年疫情下的生活，讓更多銀髮族省思自我需求和婚姻關係；婚姻諮商師說，高齡離婚的原因往往與低齡離婚不同，不見得涉及尖銳衝突，而是生活開始新篇章，例如孩子長大離家或離退休日子越來越近，促使人們重新評估婚姻關係。

專家表示，過去這一年，許多夫妻因疫情危機而延緩分離，但離婚律師相信，隨著疫情消退，就會有各個年齡段的配偶分開，尤其50歲以上年齡層的夫婦，他們對自我與婚姻關係有更多反思。

鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)社會學教授蘇珊·布朗(Susan Brown)指出，疫情發生前，空巢期或剛退休夫妻可以靠著從事其他活動，分散對不愉快婚姻關係的注意力；但「疫情讓他們對死亡、人生目標、願意和不願意接受的事物，有了不同的看法，更不願留在沒有衝突卻不幸福的空殼婚姻中」。

「銀髮離婚」一書作者、羅格斯大學(Rutgers University)公共政策教授喬斯林·克勞利(Jocelyn Elise Crowley)表示，人類更長壽，對「銀髮離婚」有一定作用；從整體健康來看，人們有更好的醫療照顧，生活品質改善；前幾代人認為必須對婚姻負責的看法，現在也不那麼普遍了，「人們開始盯著另一半想著：『我今年50歲，人生還有30年可活，我打算怎麼過接下來的這些年？』 」

比爾蓋茲和梅琳達3日在推特發布的離婚聲明就寫道：「我們不再相信彼此人生的下個階段，還可以夫妻一起成長。」

50歲以後的離婚率，近30年來倍增。鮑林格大學研究人員分析聯邦數據指出，2019年已婚者每1000人有15人離婚；但1990年每1000人中有19人離婚。2019年每千名55-64歲已婚夫婦中有11.4人離婚，同一年齡層在1990年每千人僅5人離婚。

鮑林格大學研究顯示，去年的疫情抑制了離婚率。截至去年11月的九個月期間，亞利桑納、佛羅里達、密蘇里，新罕布夏和俄勒岡五個州的離婚率，比去年同期下降了18％。

離婚律師說，夫妻在去年延後分手的原因很多，其中包括經濟焦慮和擔心生活劇變對小孩影響太大；但部分家庭律師表示，今春打電話諮詢離婚的數量比去年同期增加三分之一。

隨著法院使用新科技愈來愈上手，未來幾個月可望進一步加快處理這些涉及家庭分離的案件。

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