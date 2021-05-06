捍衛台灣？ 國安會印太事務協調總監反對「戰略清晰」

白宮國安會印太事務協調總監坎伯4日表示，反對更改美國對台灣的「戰略模糊」政策。(路透)

美國 部分學者呼籲拜登政府表明將在中國 武力犯台時捍衛台灣，但白宮國安會印太事務協調總監坎伯4日表態反對；他說，這樣做會有「重大缺點」。國務卿布林肯則重申對台承諾，反對任何人以武力破壞現狀。

坎伯出席金融時報舉辦的研討會上，被問到部分學者呼籲美國政府給台灣更明確的安全保證；坎伯表示，這樣的轉變含有風險，「所謂戰略清晰會有一些重大缺點」。他說，關注台灣情勢是對的，但他認為，美中兩國都認知到，維持某種程度的台灣現狀，最符合雙方利益。

坎伯指出，考量到美國和中國軍力部署距離很近，真正的短期和中期風險是來自「意外和不慎」；重要的是雙方建立互信，確保危機之際能互相溝通。

美國依據台灣關係法 ，須協助台灣維持足夠的自衛能力，數十年來美國對台灣一直遵循「戰略模糊」政策，不表明是否會在中國武力犯台時協防台灣；金融時報說，這麼做除了防止大陸動武，也能避免台灣宣布獨立。

坎伯指出，美中之間因台灣而起的任何衝突，都不可能只限一隅，「我認為衝突很快就會擴大，並從根本上毀掉全球經濟，我想沒人能預料會是什麼情況」。維持和平穩定最好的方法，就是結合外交、國力和美國國防創新，向中方傳達一個明確訊息，讓中國領導人未來不會做出一些危險挑釁舉動。

他預期，未來數月，會看到美國與中國在北韓、氣候變遷、伊朗等議題出現「實際的外交往來」。

美國前印太司令部司令戴維森3月曾警告，中國可能會在未來六年內犯台，坎伯表示，他認為中國近來的軍事動作只是對台灣「施壓」，台海不至於爆發衝突。

國務卿布林肯4日接受「金融時報」專訪時表示，「我們承諾確保台灣得以自我防衛，承諾不會消失，同時我認為，任何人試圖以武力破壞現狀，將是非常嚴重的錯誤」。