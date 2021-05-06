我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

創紀錄 非洲婦人生9胞胎 全部存活

編譯林梅婕／綜合5日電
馬利共和國25歲的婦女4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎。(取自Buzz2Stars臉書)
馬利共和國25歲的婦女4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎。(取自Buzz2Stars臉書)

西非的馬利共和國一名25歲的婦女哈莉瑪·西瑟(Halima Cisse)，4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎，打破單胎懷孕最多胎兒數量的金氏世界紀錄；目前媽媽與寶寶們都平安健康。

據稱，院方為西瑟進行產檢時原以為只有七胞胎，但最終剖腹生產時卻是五名女嬰及四名男嬰的九胞胎。

馬利是全球最窮困的國家之一，當地醫療設備更無法負荷西瑟的特殊狀況；因此在政府的安排下，西瑟被轉入摩洛哥卡薩布蘭加的私立診所Ain Borja。

該醫院主任艾爾勞伊(Youssef Alaoui)告訴地方媒體，他們大約在一個半月前得知要為西瑟安排生產，但當時的資訊是七個寶寶。

馬利共和國25歲的婦女4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎。(路透)
馬利共和國25歲的婦女4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎。(路透)

由於西瑟妊娠30周提前出現分娩的症狀便進行剖腹產；胎兒的重量介於1.1磅至2.2磅間。

金氏世界紀錄官方5日向美聯社證實，單胎懷孕的最高紀錄保持人為美國婦人娜狄雅·蘇萊曼(Nadya Suleman)，雖然也是早產，但她在2009年成功一次產下八個胎兒。

不過先前也曾有兩名分別來自澳洲和馬來西亞的媽媽都懷上九胞胎，不幸的是兩人的生產過程並不順利，胎兒難產。

倫敦國王學院(King's College London)的生殖醫學教授哈拉夫(Yacoub Khalaf)說，在沒有生殖醫學輔助的情況下自然受孕，且一次產下這麼多嬰兒的可能性不高，且風險相當大。

美聯社於5日成功進入醫院採訪，也拍攝到九名嬰兒在保溫箱扭動的可愛模樣；馬利衛生部長也宣布：「媽媽與寶寶們現在都非常好。」

美國 澳洲 倫敦

上一則

打疫苗、戴口罩 7月確診可望驟降

下一則

有利全球？讓利中國？拜登提「凍結疫苗專利」藥廠跳腳

延伸閱讀

非洲25歲婦女產下9胞胎 罕見

非洲25歲婦女產下9胞胎 罕見
白宮印太事務協調官坎伯：美不會明確聲明保衛台灣

白宮印太事務協調官坎伯：美不會明確聲明保衛台灣
不只印度疫情慘…非洲南美確診激增醫療崩潰

不只印度疫情慘…非洲南美確診激增醫療崩潰
專家：ViacomCBS值得回頭考慮

專家：ViacomCBS值得回頭考慮

熱門新聞

比爾蓋茲與梅琳達婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（中間）、21歲的羅里（右一）和18歲的菲比（左一）。取材自臉書

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

2021-05-03 22:58
比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

2021-05-02 21:08
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
明州泰裔女童薇可‧戴伊，不幸罕見歿於新冠病毒。(取自keloland網視頻)

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

2021-05-02 16:25

1張圖看疫情：全美3260萬人確診 45%人已打1針

2021-05-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了