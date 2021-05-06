創紀錄 非洲婦人生9胞胎 全部存活

馬利共和國25歲的婦女4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎。(取自Buzz2Stars臉書)

西非的馬利共和國一名25歲的婦女哈莉瑪·西瑟(Halima Cisse)，4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎，打破單胎懷孕最多胎兒數量的金氏世界紀錄；目前媽媽與寶寶們都平安健康。

據稱，院方為西瑟進行產檢時原以為只有七胞胎，但最終剖腹生產時卻是五名女嬰及四名男嬰的九胞胎。

馬利是全球最窮困的國家之一，當地醫療設備更無法負荷西瑟的特殊狀況；因此在政府的安排下，西瑟被轉入摩洛哥卡薩布蘭加的私立診所Ain Borja。

該醫院主任艾爾勞伊(Youssef Alaoui)告訴地方媒體，他們大約在一個半月前得知要為西瑟安排生產，但當時的資訊是七個寶寶。

馬利共和國25歲的婦女4日在摩洛哥醫院早產生下九胞胎。(路透)

由於西瑟妊娠30周提前出現分娩的症狀便進行剖腹產；胎兒的重量介於1.1磅至2.2磅間。

金氏世界紀錄官方5日向美聯社證實，單胎懷孕的最高紀錄保持人為美國 婦人娜狄雅·蘇萊曼(Nadya Suleman)，雖然也是早產，但她在2009年成功一次產下八個胎兒。

不過先前也曾有兩名分別來自澳洲 和馬來西亞的媽媽都懷上九胞胎，不幸的是兩人的生產過程並不順利，胎兒難產。

倫敦 國王學院(King's College London)的生殖醫學教授哈拉夫(Yacoub Khalaf)說，在沒有生殖醫學輔助的情況下自然受孕，且一次產下這麼多嬰兒的可能性不高，且風險相當大。

美聯社於5日成功進入醫院採訪，也拍攝到九名嬰兒在保溫箱扭動的可愛模樣；馬利衛生部長也宣布：「媽媽與寶寶們現在都非常好。」