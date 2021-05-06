「想見妳」甘迺迪婚後 寫給瑞典貴族情人的情書拍賣

「我想妳」，甘迺迪總統在結婚三年後，親筆寫給瑞典貴族情人的情書，目前正在線上拍賣。(美聯社)

已故總統甘迺迪(John F. Kennedy)與妻子賈桂琳(Jacqueline Bouvier)結婚三年後，親筆寫給瑞典 貴族情人的情書，目前正在線上拍賣 。

「妳太好了，我想妳。」甘迺迪在他1956年2月手寫給范波斯特(Gunilla von Post)的情書中寫道。甘迺迪當時是麻州民主黨籍聯邦參議員，他使用的正是參院的信箋；信末，簡單簽下了自己的小名「Jack」。

甘迺迪與范波斯特在1953年於法國里維埃拉(Riviera)相識；幾周後，他即與賈桂琳結婚。這位美國 第35任總統在1960年入主白宮之前，出了名的愛拈花惹草，這封信坐實了這樣的事不只是傳言。甘迺迪1963年11月22日於總統任內，在達拉斯遭暗殺。

甘迺迪總統在結婚三年後，親筆寫給瑞典貴族情人的情書，目前正在線上拍賣。(美聯社)

負責主持這場線上拍賣活動的波士頓RR拍賣行表示，此信來自范波斯特的遺產，「這是唯一一封我們可以取得、已婚時的甘迺迪向另一女子展現愛意的信件。」拍賣將進行到5月12日。

范波斯特2011年在佛羅里達州棕櫚灘去世。她曾在1997年寫出回憶錄「愛，傑克」(Love, Jack)，講述自己與甘迺迪的關係。有一封1955年的信件如此開頭：「親愛的古妮拉，我得說，妳寄給我的帆船賽照片，你在裡面看上去好開心。」他還在信中概述自己當年8月初國會休會後，準備前往歐洲的計畫，並寫道，「我12日會在瑞典。我該去哪。給我妳屆時在巴斯塔德(Bastaad)的地址。」

甘迺迪接著在1956年的那封情書中，對范波斯特無法如他期盼的前來美國，表示遺憾。他寫道，「我必須說，知道這件事讓我很傷心，最後，你還是不來美國。」

「我想妳」，甘迺迪總統在結婚三年後，親筆寫給瑞典貴族情人的情書，目前正在線上拍賣。(美聯社)

甘迺迪在信中說：「如果妳不結婚，妳過來，我想見妳。去年夏天，我與妳共度了一段美好時光，那是我這輩子的一次燦爛回憶；我好想見妳。這幾個月還不奇怪嗎？也許起初是有點困難，因為我們本該是陌生人，但我們不是陌生人。我相信一切會行得通的，儘管通往古妮拉的路可能很長，但很值得。」

范波斯特回憶錄中提到，甘迺迪曾努力想結束自己和賈桂琳的婚姻，想把她帶來美國；但後來受制於甘迺迪強調權威的父親、他自己的政治野心、以及後來賈桂琳在1955年流產和1956年懷孕，這番期盼最終落空。

范波斯特和甘迺迪再次見面的時機發生在1958年，那時，范波斯特肚裡懷著她第一個孩子，兩人在紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)舉行的聯歡晚會上會面。