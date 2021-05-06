傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

微軟 共同創辦人比爾·蓋茲(Bill Gates)4日推文宣布與妻子梅琳達離異，曾和蓋茲夫婦有交集的翻譯王喆(Zhe "Shelly" Wang)突然成為外界關注焦點；對於被捲入蓋茲離婚事件，王喆5日透過微博否認所有的網路傳聞。

另方面，蓋茲夫婦婚後累積1450億元財富，如今離婚，分割財產細節逐漸曝光，蓋茲已將價值至少達18億元的股票 轉給梅琳達；根據華盛頓州法律，夫妻財產可平分，梅琳達可能獲得730億元，成為全球第二富有的女性。

福斯財經網(Fox Business)報導，王喆自2015年3月以來，一直在「比爾與梅琳達‧蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)擔任翻譯；福斯報導提及，目前網上搜尋王喆的流量大增，且多與比爾蓋茲 有關。

王喆和蓋茲夫婦其中一人似乎有著非比尋常的關係，一名推特網友甚至直接點名王喆和比爾蓋茲的關係不單純。

福斯財經網整理關於王喆的資訊寫道，根據她在領英(LinkedIn)的資料顯示，她擔任口譯員近九年，精通中文、英文、西班牙文、法文、德文及日文、韓文和俄文；除了擔任蓋茲基金會的口譯員外，他也在耶魯大學管理學院及哈佛商學院擔任同步口譯；另外，她也教授鋼琴及中國舞蹈。

對於外傳為比爾的外遇對象，王喆5日於微博發文，「原先認為這些空穴來風的消息會不攻自破，殊不知在網路上卻愈傳愈瘋，好端端的五一連假全被毀了」；對於小三傳聞她表示，「何必把時間浪費在毫無依據的謠言上」，否認一切流言蜚語。

華爾街日報(Wall Street Journal)5日報導，監管單位3日的申報文件顯示，比爾蓋茲利用微軟股票收益成立的控股公司Cascade Investment轉移價值逾18億元的股票給梅琳達，其中包含約15億3000萬元的加拿大國家鐵路(Canadian National Railway)股票，以及約3億1010萬元的美國汽車零售商AutoNation股票。

Cascade持有價值逾500億元的股票，包括固體廢物回收公司Republic Services、農業設備商Deere和化工能源公司Ecolab的股票。