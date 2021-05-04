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促紅藍卡抵制藥價上漲 民主黨挑戰大

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統呼籲授權聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)針對降低處方箋藥物議價，民主黨人紛紛支持。(美聯社)
拜登總統呼籲授權聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)針對降低處方箋藥物議價，民主黨人紛紛支持。(美聯社)

拜登總統呼籲授權聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)針對降低處方箋藥物議價，民主黨員受到激勵紛紛加入支持行列。美國廣播公司(ABC)報導分析，開放聯邦醫療保險議價降低處方藥物價格，向來是頗具政治加分效果的訴求，但民主黨方面推動將近20年，一路走來卻飽受挫折。

美國廣播公司指出，對於如何達成立法，民主黨迄今仍缺乏明確方針，原因在於少數民主黨員對於政府對藥廠價格祭出限制手段，仍存有疑慮。

兩黨在國會席次勢均力敵的情況下，民主黨若要完成立法目標，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)必須確實掌握民主黨國會議員的每一票，否則只能接受縮水版法案。報導指出，民主黨的另一個選項是，讓這個議題在2022年期中選舉發酵。

民主黨佛蒙特州聯邦眾議員威爾希(Peter Welch)說，有方法可以通過立法，但也存在著挑戰，「挑戰就是我們的票數差異極小」。

威爾希表示，一切都還沒拍板定案，雖然有總統及眾院議長支持，但製藥業者及代表製藥廠商的主要遊說團體「美國藥廠公會」(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America，PhRMA)，勢力龐大。

前總統川普任內曾多管齊下，設法限制藥廠對於藥品的訂價權限，但後來藥廠順利抵擋過關。

拜登上周國會演說結束後，「美國藥廠公會」 執行長鄂布爾(Stephen Ubl)發表聲明說，製藥業者將捍衛自身權益，並說允許政府武斷決定藥品價格並不是良好之道，可能扼止藥物創新。

支持聯邦醫療保險針對降低藥物價格議價的倡議組織「立即降低藥價」(Lower Drug Prices Now)宣傳部主任喬吉(Margarida Jorge)說，沒有人想到「美國藥廠公會」竟然如此全力反擊，「接下來情勢可能變得更加激烈」。

拜登總統呼籲授權聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)針對降低處方箋藥物議...
拜登總統呼籲授權聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)針對降低處方箋藥物議價，民主黨人紛紛支持。圖為華盛頓州一間藥房。(美聯社)

聯邦醫療保險 民主黨 美國

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