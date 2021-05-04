我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

拜登4.1兆開支 瞄準富人.企業：應公平承擔

編譯陳韻涵／綜合3日電
拜登3日偕夫人吉兒走訪維州約克鎮小學表示，教育是國家優勢的關鍵，人們需要透過高等教育實現全球競爭力。(美聯社)
拜登3日偕夫人吉兒走訪維州約克鎮小學表示，教育是國家優勢的關鍵，人們需要透過高等教育實現全球競爭力。(美聯社)

拜登總統夫婦3日前往維吉尼亞州，推動增加預算與孩童開支的1兆8000億元「美國家庭計畫」(American Families Plan)，這是他推出的4兆1000億元聯邦開支計畫的一環，主要資金來源將透過增加富人和企業公平稅賦埋單。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，沒有共和黨參議員會支持4兆1000億元開支計畫，但對縮小版的6000億元基建計畫抱持開放態度；共和黨聯邦眾議員布萊迪(Kevin Brady)表示，拜登加稅勢必面臨強烈抗爭。

拜登總統(右二)3日偕夫人吉兒(左二)走訪維州潮水社區大學，推銷未來兩年免費社區...
拜登總統(右二)3日偕夫人吉兒(左二)走訪維州潮水社區大學，推銷未來兩年免費社區大學的1090億元教育計畫。(美聯社)

拜登3日偕夫人吉兒(Jill)走訪維州潮水社區大學(Tidewater Community College)，推廣未來兩年免費社區大學的1090億元教育計畫；拜登另外尋求800億元的聯邦助學金和620億元的弱勢助學金計畫。

拜登表示，教育是國家優勢的關鍵，人們需要透過高等教育實現全球競爭力。

他說：「美國1900年代實施12年公立教育，讓我們成為全球最棒的教育體系，其他國家競相模仿並迎頭趕上，他們沒在等的，12年教育已無法在21世紀具備足夠競爭力，也無法領導21世紀。」

拜登的4兆1000億元開支計畫包括2兆3000億元的美國就業計畫(American Jobs Plan)和1兆8000億元的「美國家庭計畫」，經費來源透過對企業增稅並實施全球基本企業稅率來支應，並對富人徵收「公平」的調高稅率。

拜登強調，「我不是反對企業，但企業支付公平稅率的時候到了」。

麥康諾：支持共和黨版6000億基建計畫

共和黨不以為然，麥康諾3日明確表態沒有一位共和黨議員會支持4兆1000億元開支計畫，「我們對約6000億元的計畫抱持開放態度，這能處理我們對基礎建設達成共識的項目，若是攸關基建，那就只談基建」。

前總統川普時代在眾院共和黨負責撰寫稅務法案的眾議員布萊迪3日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)「財經論談」(Squawk Box)節目訪問時表示，拜登對企業和富人增稅的做法會招致強烈反彈。

布萊迪表示，國會兩黨可以在基建計畫上「絕對妥協，這向來是黨派議題」，但「我們不該用美國勞工的錢支付基建經費」。

參院少數黨領袖麥康諾3日表示，沒有一位共和黨參議員會支持拜登總統提出的4兆100...
參院少數黨領袖麥康諾3日表示，沒有一位共和黨參議員會支持拜登總統提出的4兆1000億元開支計畫，但對縮小版的6000億元基建計畫抱持開放態度。(美聯社)

拜登 共和黨 教育

上一則

美國亞裔基金會成立 籌資2.5億對抗歧視仇恨

下一則

美疫情翻轉 新確診兒童占22% 年輕人重症比率提高

延伸閱讀

挨批後…白宮將難民限額增至6.25萬人 明年擬再增倍

挨批後…白宮將難民限額增至6.25萬人 明年擬再增倍
拜登的增稅計畫 讓富人繼承遺產面臨高達61%稅率

拜登的增稅計畫 讓富人繼承遺產面臨高達61%稅率
拜登曾說今秋一定重開校園？白宮改口：是指「可能」

拜登曾說今秋一定重開校園？白宮改口：是指「可能」
拜登團隊逾4成常春藤名校畢業 35位哈佛畢業生

拜登團隊逾4成常春藤名校畢業 35位哈佛畢業生

熱門新聞

部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

2021-05-02 21:08
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47

1張圖看疫情：全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

2021-05-04 03:00
愈來愈多家長拒絕讓出現疑似新冠症狀的子女接受新冠病毒檢測。圖為婦澤西州學童戴口罩上學。 (美聯社)

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

2021-04-30 09:12
明州泰裔女童薇可‧戴伊，不幸罕見歿於新冠病毒。(取自keloland網視頻)

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

2021-05-02 16:25
美國總統拜登發表首場國會演說，在談到俄羅斯和中國時做出聲明。（歐新社）

影／拜登首場國會演說：全面捍衛美國利益

2021-04-28 23:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞