拜登4.1兆開支 瞄準富人.企業：應公平承擔

拜登3日偕夫人吉兒走訪維州約克鎮小學表示，教育是國家優勢的關鍵，人們需要透過高等教育實現全球競爭力。(美聯社)

拜登 總統夫婦3日前往維吉尼亞州，推動增加預算與孩童開支的1兆8000億元「美國家庭計畫」(American Families Plan)，這是他推出的4兆1000億元聯邦開支計畫的一環，主要資金來源將透過增加富人和企業公平稅賦埋單。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，沒有共和黨 參議員會支持4兆1000億元開支計畫，但對縮小版的6000億元基建計畫抱持開放態度；共和黨聯邦眾議員布萊迪(Kevin Brady)表示，拜登加稅勢必面臨強烈抗爭。

拜登總統(右二)3日偕夫人吉兒(左二)走訪維州潮水社區大學，推銷未來兩年免費社區大學的1090億元教育計畫。(美聯社)

拜登3日偕夫人吉兒(Jill)走訪維州潮水社區大學(Tidewater Community College)，推廣未來兩年免費社區大學的1090億元教育 計畫；拜登另外尋求800億元的聯邦助學金和620億元的弱勢助學金計畫。

拜登表示，教育是國家優勢的關鍵，人們需要透過高等教育實現全球競爭力。

他說：「美國1900年代實施12年公立教育，讓我們成為全球最棒的教育體系，其他國家競相模仿並迎頭趕上，他們沒在等的，12年教育已無法在21世紀具備足夠競爭力，也無法領導21世紀。」

拜登的4兆1000億元開支計畫包括2兆3000億元的美國就業計畫(American Jobs Plan)和1兆8000億元的「美國家庭計畫」，經費來源透過對企業增稅並實施全球基本企業稅率來支應，並對富人徵收「公平」的調高稅率。

拜登強調，「我不是反對企業，但企業支付公平稅率的時候到了」。

麥康諾：支持共和黨版6000億基建計畫

共和黨不以為然，麥康諾3日明確表態沒有一位共和黨議員會支持4兆1000億元開支計畫，「我們對約6000億元的計畫抱持開放態度，這能處理我們對基礎建設達成共識的項目，若是攸關基建，那就只談基建」。

前總統川普時代在眾院共和黨負責撰寫稅務法案的眾議員布萊迪3日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)「財經論談」(Squawk Box)節目訪問時表示，拜登對企業和富人增稅的做法會招致強烈反彈。

布萊迪表示，國會兩黨可以在基建計畫上「絕對妥協，這向來是黨派議題」，但「我們不該用美國勞工的錢支付基建經費」。