拜登基建計畫 考驗跨黨合作

拜登3日偕夫人吉兒走訪維州約克鎮小學表示，教育是國家優勢的關鍵，人們需要透過高等教育實現全球競爭力。(美聯社)

拜登 政府常說，新政府提出的施政，就算沒有跨黨派的支持，也普獲全國人民的支持，但他的４兆元基礎設施建設計畫，是不是真的廣獲民眾支持，要看他走訪各地「推銷」這一規模龐大的振興國家大計後，全國各界的反應。

有線電視新聞網(CNN)引述維吉尼亞州投他一票的獨立選民卡爾佛特(Rick Calvert)說，拜登的基建計畫太大了，大到令人擔心，「我就不想多納稅」來支付建設經費。

拜登3日走訪維州東南部約克鎮，向選民說明分兩部分重振美國疫後經濟的計畫，除了大規模投資 教育、托兒、照顧家庭有薪假以及傳統的基礎建設如機場、鐵路，還有他認為可增加就業的綠能。

他的1兆9000億元疫情紓困計畫，雖然共和黨 不贊成，基層人民卻很贊同，因此他已於3月簽署實施，基礎設施建設計畫卻不是多數人民心目中的優先要務。路透／艾普索斯民調發現，45%民眾支持，27%反對，28%沒意見。這給他一個好機會，若能把贊成的比率提高到六成以上，國會兩黨支持的機會就會提高。

CNN訪問的維州民眾多數表示喜歡他的視野，對計畫細項中如教育投資，也很贊成，但對於擴大解釋基建定義的「超大」計畫項目，他們就不以為然了。

譬如，共和黨籍的唐娜‧艾略特(Donna Elliott)認定的傳統定義如公路、隧道、公車系統，她不但接受還很歡迎，但把房屋等其他項目也列進來，就「太過分了」。

獨立選民薩頓(Gene Sutton)勸拜登把步調放緩，「我們不可能一下子完成太多事，先挑兩黨都贊同的來做，不要同時做太多」。

當然，喜歡拜登大手筆用大預算做大事的人，也不是沒有。向來投共和黨票的瓊斯(Lewis Jones)認為，只要錢使用得宜，升斗小民的發展，也可晉級。

拜登走訪基層，探詢人民心聲之後，將會見兩黨領導人，好好商議哪些項目該留哪些可捨，錢又從何而來。國會議員對基建案的態度，要看白宮會談之後的政治風向。