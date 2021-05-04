扭轉川普「零容忍」政策 4無證家庭本周團聚

國土安全部指無成人伴陪兒童最近五周來大減88%，在拘留中心停留超過法定時限的兒童已很少見。圖為被拘押在德州唐納市的兒童排隊接受新冠檢測。(美聯社)

美墨邊境 危機是拜登 政府面臨的麻煩之一；不過據國土安全部近日的說法，危機正在緩解，無成人伴陪兒童最近五周大減88%，在拘留中心停留超過法定時限的兒童已很少見，當局也將致力於讓家庭團聚，盡速徹底終結「零容忍」(Zero-tolerance)政策造成的後果。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)2日表示，聯邦海關與邊境保護局(CBP)上周末收留的無伴陪兒童人數為677人，而3月28日的人數創紀錄的5767人，最近五周以來，無伴陪兒童人數已大減88%。

近1萬9000名無伴陪兒童在3月湧入邊境，曾讓收容設施超量1640%運作，擁擠不堪；而依法兒童不能停留超過72小時的拘留中心，因為衛生部更具專業照護能力的設施應接不暇，導致拘留中心平均停留時間一度長達130小時。

梅奧卡斯表示，4月平均每天有653名兒童從拘留中心轉移至衛生部的設施，遠快於3月的369人，加上湧入邊境的兒童人數驟降，目前兒童在拘留中心的平均停留時間已大減至20小時；梅奧卡斯說，這是邊境問題「驚人的進展」。

梅奧卡斯也在3日表示，四個骨肉分離的家庭將在本周於美國團聚，這只是徹底終結前總統川普「零容忍」政策的「開端」。

川普在2017年7月開始執行零容忍政策，將無證客家庭兒童與成人分離。雖然此政策在2018年6月就已廢止，且拜登就任首日即簽署行政命令，要求盡最大可能讓家庭團聚；但據估計，目前至少還有1000家庭、超過5500名兒童仍在收容設施，與家庭成員分離。

美國公民 自由聯盟(ACLU)律師葛勒特(Lee Gelernt)就表示，雖然四個家庭重聚令人振奮，但這只是「冰山一角」；葛勒特還表示，目前分離的家庭中，400名父母依然下落不明。

4月平均每天有441名無證無伴陪兒童穿越美墨邊境，低於3月的數字，但仍創下歷年4月的紀錄。