羅穆尼批川普被狂噓 猶他州共和黨代會提議申飭未通過

共和黨聯邦參議員羅穆尼1日在猶他州黨代表大會演講，明確表示他對前總統川普的性格很不欣賞，而受到部分與會者狂噓。(美聯社)

共和黨 聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)1日在猶他州黨代表大會演講，明確表示他對前總統川普 的性格很不欣賞，而受到部分與會者狂噓，但黨代表大會最後，有人提出動議，針對羅穆尼兩次投票支持彈劾 川普一事祭出申飭警告，最後以798票反對、711票贊成未能過關。

參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)2日受訪聲援羅穆尼和及受到川普支持者圍剿的國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，柯林斯和羅穆尼是唯二在川普第二次彈劾案中支持彈劾的共和黨參議員。

猶他州共和黨州代表大會1日在西谷市(West Valley City)舉辦，州共和黨高層屢次呼籲團結，但在會議尾聲仍有人提議申飭羅穆尼。

主撰彈劾動議的戴維斯郡(Davis County)黨代表蓋蒙(Don Guymon)表示，羅穆尼在兩次缺乏正當性的彈劾案中，都投票支持把川普解職，既傷害憲法，也傷害共和黨。

羅穆尼上台演講伊始，便問黨代表們對拜登執政百日感受如何？雖有些人起身喝采，但也聽得到響亮噓聲；接下來羅穆尼談到，自己對川普「性格問題」很難忍受，噓聲怪叫便全場大作。

一位黨代表說，羅穆尼當天稍早演講時，飽受台下狂噓，顯示很多人不滿他支持把川普彈劾案送到參院。

不過，也有黨代表警告，申飭羅穆尼有風險，讓人認為共和黨是唯川普馬首是瞻的政黨，而非遵行大多數黨代表都珍惜的保守派原則。

柯林斯2日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說：「我很震驚，羅穆尼是為州、為國服務的傑出參議員，共和黨需要記得，我們根據基本原則而團結，這些原則包括相信個人責任與自由、安全、自由市場和強大的國防。」

她說：「我們不是一人領導的政黨，想想雷根給共和黨的忠告，在七、八成時間都認同你的人是你的朋友，而非敵人。」

柯林斯也為錢尼辯護，稱她是堅毅、理性的女性，「做她認為對的事，我欣賞她；我們需要接受黨內異議，我們不想變得和民主黨太像，由進步左派掌握，我們需要包容異議的空間。」