德州聯邦眾議員補選 川普背書者領先

共和黨籍聯邦眾院議員羅恩·萊特2月染新冠肺炎病故後，德州第六選舉區1日改選接替者，「代夫出征」的遺孀、共和黨的蘇珊·萊特(中)領先。(取自推特)

共和黨 籍聯邦眾院議員羅恩·萊特(Ron Wright)2月染新冠肺炎病故後，德州 第六選舉區1日改選接替者，結果顯示，「代夫出征」的遺孀、共和黨的蘇珊·萊特(Susan Wright)，以及共和黨籍德州眾院議員艾爾濟(Jake Ellzey)居前二名；由於無人取得過半多數，因此前二名候選人將擇日重選。

川普 對此選舉一直保持沉默，直到選舉的最後一周才「獻聲」力挺萊特，表示投票結果將會讓人「非常開心」，並稱萊特在天之靈將以蘇珊為榮；而這樣的氣勢也在改選最後關頭幫助到蘇珊·萊特，讓其餘打著川普旗號的候選人相形見絀。

德州本次改選參選人共23名，共和黨籍有11名，其中只有一人願意與川普畫清界線；此現象讓前總統布希表示擔憂，認為共和黨更加「川普化」，提倡所謂「盎格魯薩克遜新教徒傳統」，變成「一人黨」，而不再以鄉村中產自居，可能讓共和黨愈發難以在選舉中獲勝，甚或有自我「消亡」的危險。

布希說，如果共和黨再這樣下去，假設他要競選德州州長，就將得不到任何西語裔的支持，「就因為你是共和黨人」。

德州第六選舉區包括埃利斯(Ellis)、納瓦羅(Navarro)，以及涵蓋沃斯堡的塔蘭特(Tarrant)三郡；選舉結果顯示：蘇珊·萊特得票率19.21%，艾爾濟得票率13.85%，民主黨籍的賈娜·桑切斯(Jana Sanchez)得票率13.39%，位居第三。

德州本次改選中，蘇珊·萊特與艾爾濟的政見並無顯著差異，都反對日前1.9兆元的紓困案，也都認為美墨邊界問題是由拜登總統一手造成。

蘇珊·萊特曾表示，她是所有候選人中，最瞭解聯邦眾議員職務的候選人，能夠承繼丈夫的衣缽；蘇珊·萊特表示，與大家一起共謀解決問題的方法，是件開心的事情，而她「大半輩子都在作這件事情，也是我與羅恩相遇的機緣」。