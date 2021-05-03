認同大選舞弊說 成是否效忠川普的非正式指標

國會眾議員麗茲‧錢尼(左)因曾支持彈劾川普而受到川普支持者圍剿。圖為她上月28日在國會與拜登總統(右)交談。(美聯社)

前總統川普 主張的選舉陰謀論，導致了造成死傷的1月6日國會暴動。2020年大選結束將近半年的今天，是否認同選舉陰謀論，儼然成為測試共和黨 人是否效忠川普的非正式指標。

今年1月，共有147名共和黨國會議員，其中包括8名參議員 、139名眾議員，投票支持推翻大選結果。接下來的幾個月裡，各州共和黨員或地方黨部主管，也都一直倡議選舉陰謀論。

1月6日國會暴動誰應負責，參議員在華府面對這個問題時，通常避而不談，但共和黨內部歧見則浮上檯面，國會黨團高層之間關係緊張，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy與眾院共和黨團第三號人物錢尼(Liz Cheney)公開互嗆。阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)在2022年期中選舉初選則將面對來自挺川陣線的挑戰者。

從愛阿華州、密西根州到密蘇里州，都有地方政府官員因為接受2020年選舉結果而受共和黨人譴責甚至威脅。亞利桑納州人口最多的馬里考帕郡(Maricopa County)，由於共和黨人士對選舉結果提出質疑，210萬張選票正在接受全面手工驗票稽查。

「華盛頓郵報」報導，2022年期中選舉及2024年大選，都將持續受到選舉陰謀論影響，川普已經開始點名批評未質疑大選結果的共和黨人。擁抱選舉陰謀論的結果，可能讓共和黨初選變得越來越右傾，代表共和黨參選的候選人到了真正的選舉中，選情會困難重重，無法贏得中間選民支持。

選舉陰謀論持續發酵，對民主黨來說也是有弊無利，因為拜登總統希望推動的政策，面臨威脅。前總統歐巴馬任內的白宮公關主任帕梅瑞(Jennifer Palmieri)分析，川普就像文化戰爭的化身，要民眾選邊站，「相信『匿名者Q』(QAnon)等陰謀論的人，總是會想辦法分辨別人究竟是敵是友」。