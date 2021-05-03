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SpaceX下一步：9月送平民遊太空 繞著地球玩

編譯林育正╱綜合2日電
馬斯克的太空夢，又邁進了一步。(美聯社)
馬斯克的太空夢，又邁進了一步。(美聯社)

SpaceX太空船2日凌晨成功帶回四名太空人，返抵地球降落墨西哥灣，地面控制中心呼叫太空人說道：「歡迎回到地球，參加飛行常客計畫的旅客，你已獲得6800萬的里程。」平安完成任務，也讓馬斯克(Elon Musk)向載送普通民眾上太空的目標，又邁進了一步。

太空人霍普金斯(Michael Hopkins)、葛洛佛(Victor Glover)、華克(Shannon Walker)與野口聰一去年11月前往國際太空站，完成半年的任務，2日晨順利返回地面。

馬斯克理想崇高，希望提供定期商業航班往返太空，而SpaceX的下一個任務預定於9月，將是第一個載送全部成員為一般民眾的太空航班，花上幾天繞行地球。任務代號「Inspiration4」由具備飛行員身分的企業家薩克曼(Jared Isaacman)資助。

在太空待了近半年的四名太空人華克(左起)、葛洛佛、霍普金斯和日籍太空人野口聰一，...
在太空待了近半年的四名太空人華克(左起)、葛洛佛、霍普金斯和日籍太空人野口聰一，2日凌晨順利返抵地球。(Getty Images)

國家航空暨太空總署(NASA)在「商業載人計畫」(commercial crew program)決定將太空航班外包民間公司，放眼讓平民也能上太空。SpaceX飛行可靠性資深顧問庫尼斯曼(Hans Koenigsmann)表示，2日的降落讓公司對提供一般民眾定期航班更具信心。

他說：「放眼日後，我們準備好踏出這重要的一步，再送平民太空人完成任務，第一次飛行將別具意義。」SpaceX日後行程滿檔，Inspiration4任務之後，10月將再提供航班載送NASA太空人，明年1月則要載平民前進太空站。

明年的任務由公理太空公司(Axiom Space)籌畫，由公司副總裁，前NASA太空人羅培茲-阿勒格里亞(Michael López-Alegría)領航，其他三位乘客每人將支付5500萬元。

雖然本次返航堪稱毫無瑕疵，但NASA人類探索行動負責人凱西‧路德斯(Kathy Lueders)表示不得因此自滿。太空飛行在流行文化中被過度浪漫化，但在現實中仍非常危險，工作量龐大，需仰賴毅力才得以完成。

她說：「我們其實還算在起步階段，為了使太空飛行更加容易而努力。但我們正為太空飛行打下基礎，這讓人非常興奮。」2日的返航為SpaceX完成的第一個完整任務，雖然已兩次載送太空人前往太空站並順利返航，但仍有諸多細節須被證明安全無虞。

太空 SpaceX NASA

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