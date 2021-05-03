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SpaceX夜降墨灣 太空生活160天 4太空人回家了

編譯中心╱綜合2日電
天龍太空船「堅韌號」2日凌晨順利降落佛州外海墨西哥灣，救援人員在現場協助太空人，並回收太空船。(美聯社)
天龍太空船「堅韌號」2日凌晨順利降落佛州外海墨西哥灣，救援人員在現場協助太空人，並回收太空船。(美聯社)

太空待了160天的四名太空人，搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的天龍太空船「堅韌號」，美東時間2日晨成功降落於佛羅里達州外海的墨西哥灣。這是1968年以來美國太空船首度在夜間降落。

SpaceX的天龍太空船「堅韌號」美東時間2日清晨成功降落於佛羅里達州外海墨西哥...
SpaceX的天龍太空船「堅韌號」美東時間2日清晨成功降落於佛羅里達州外海墨西哥灣。這是1968年以來美國太空船首度夜降。(美聯社)

美國太空人霍普金斯、葛洛佛、華克和日籍太空人野口聰一去年11月搭乘SpaceX製造的天龍太空船前往國際太空站，如今又搭同一艘太空船返回地球，是天龍太空船首度完整執行太空任務。對於SpaceX創辦人億萬富豪馬斯克來說，這次任務順利完成，讓他作為美國太空總署商業運輸夥伴的地位更加確立。

由NASA公布的照片顯示，天龍太空船在美東時間1日晚間8時35分脫離國際太空站軌...
由NASA公布的照片顯示，天龍太空船在美東時間1日晚間8時35分脫離國際太空站軌道，再進入地球大氣層。(美聯社)

整個過程耗時約六個半小時

這艘天龍太空船於美東時間1日晚間8時35分脫離國際太空站，先持續噴射12分鐘降低高度，脫離國際太空站軌道，再進入大氣層，在船身和大氣摩擦導致的高溫及阻力下，太空船慢慢減速，距離海面約5500公尺時，太空船先打開兩個降落傘，距海面剩2000公尺時，再打開另外兩個降落傘，最後以秒速約7.6公尺，於2日凌晨2時56分，在夜色中「濺落」海面。整個過程花費約六個半小時。

天龍太空船「堅韌號」2日順利降落佛州外海，救援人員立即趕到協助太空人並回收太空船...
天龍太空船「堅韌號」2日順利降落佛州外海，救援人員立即趕到協助太空人並回收太空船。(美聯社)

成功降落後，SpaceX任務主任海曼對太空人半開玩笑地說：「歡迎回到地球，感謝搭乘SpaceX。您若已加入我們的常客飛行計畫，這趟飛行讓您累積了6800萬英里。」

太空走一回 美國總統已換人

在海面上等待的回收船半個小時內就趕到，先牽引住太空船，再利用吊臂將太空船吊掛上船。艙內的太空人都希望回收船動作愈快愈好，因為降落海面的太空船會隨著波濤起伏，太空人很容易產生嚴重暈船症狀，每個人手邊都備妥塑膠袋準備嘔吐。

美國太空人華克(女)，2日安全返回地球。(美聯社)
美國太空人華克(女)，2日安全返回地球。(美聯社)

美國太空人葛洛佛，2日安全返回地球。(美聯社)
美國太空人葛洛佛，2日安全返回地球。(美聯社)

這次「堅韌號」在夜間降落，是1968年12月27日「阿波羅八號」完成環繞月球任務回航以來，首次在夜間降落。太空總署考量降落位置在夜間天候比較穩定，決定讓太空人深夜回到家。雖然當時海面一片漆黑，但在周遭船隻打光下，仍可從直播畫面清楚看到太空船順利返回地球。

美國太空人霍普金斯。(美聯社)
美國太空人霍普金斯。(美聯社)

日籍太空人野口聰一，2日安全返回地球。(Getty Images)
日籍太空人野口聰一，2日安全返回地球。(Getty Images)

另外，四名太空人搭乘美國太空船在太空站停留160天，長度創下紀錄。去年11月「堅韌號」升空時，總統還是川普，回家時總統已換成拜登，太空總署也將由拜登任命的前參議員尼爾森出任新署長。

太空 美國 SpaceX

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