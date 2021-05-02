特斯拉業績達標 馬斯克身價再漲324億

特斯拉董事長馬斯克的財富暴漲，達到324億元；他的資產與特斯拉的股價息息相關。(美聯社)

特斯拉 (Tesla)近來不但股價飆漲，財報也愈發亮眼，董事長馬斯克 (Elon Musk)的財富水漲船高；特斯拉4月30日宣布，由於再度達成二個營運目標，馬斯克再「解鎖」兩個股票選擇權，總值相當於324億元。

特斯拉在4月30日於證交所發布訊息揭露，指該公司12個營運目標目前已達成六個，且很快就會再達成二個；這些營運目標主要是稅前息前折舊前攤銷前利潤(EBITDA)，最新的二個營運目標則是營收 。特斯拉上周發布第一季財報，營收較去年同期大增74%。

特斯拉在2018年為馬斯克制定股票選擇權發放獎勵計畫，共1.013億股，並分割成12個營運目標，馬斯克到目前已拿到5066萬股選擇權；2018年時，特斯拉每股約70元，而在4月30日，特斯拉以每股709.44元作收。

特斯拉2018年制定的獎勵計畫亦包含公司市值目標，從1000億元起跳，每增加500億就算達成一個目標，共計12個目標，也就是6500億元，市值與營運目標相互掛勾；目前特斯拉的市值為6498.2億元，只要特斯拉市值超過6500億半年以上，且持續完成營運目標，最終就有望拿下4000萬股選擇權。

馬斯克必須在2028年之前行使選擇權交易，且持股至少要五年。

若以資產計算，馬斯克是世界上最富有的人之一，不過他並未從特斯拉賺取薪資報酬，而是股份獎勵形式；截至去年底，馬斯克擁有特斯拉22.4%的股份，也就是說，馬斯克帳面上的資產，與特斯拉的股價息息相關。

馬斯克去年決定出售三棟加州豪宅，遷居德州，原因之一就是德州不用繳資本利得稅。