疫情傷不了CEO荷包 貝佐斯身價1930億

亞馬遜創辦人貝佐斯，如今身價高達1930億元。(Getty Images)

新冠疫情 引發經濟危機，美國 失業率飆升，數百萬名美國人捉襟見肘，許多企業也蒙受重創，但許多企業執行長卻坐擁高薪，進一步擴大美國薪資不平等的鴻溝。

紐約時報報導，波音2020年遭遇歷史低潮，波音737 Max連續發生兩起重大死傷事故，疫情年又惡化營運，其執行長則獲得2110萬元薪酬；挪威遊輪控股公司(Norwegian Cruise Line Holdings)去年險些熬不過，但其執行長支薪仍加倍至3640萬元；受疫情重創的希爾頓(Hilton)飯店也給執行長5590萬元薪酬。

執行長與一般勞工的財富差距懸殊，股價上揚，富人恣意花費，但數百萬名民眾則繼續艱辛過活；紐時報導，企業執行長大舉裁員 ，這些遭裁員工到食物銀行外排隊，執行長則荷包滿滿。

聯邦民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)表示：「許多執行長靠裁員提高獲利能力。」

紐時指出，執行長持有大型公司的大量股票，他們的獲利更是大幅提升。根據彭博，全球前十大富豪中，有八人在美國創立和經營科技公司，而且每個人今年的收入都增加數十億元。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)如今身價1930億元，谷歌(Google)共同創辦人佩吉(Larry Page)過去四個月身價水漲船高，狂飆210億元至1030億元。

高階主管薪酬與一般員工薪資的差距在過去數十年來差距越差越多；根據「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)，目前平均而言，大公司的主管收入為一般勞工的320倍；但在1989年，這個數字是61比1；1978年至2019年期間，一般勞工收入增加14%，但執行長則暴漲1167%。

新冠疫情擴大這些差距，數百家公司給旗下主管的薪酬，遠遠高於多數美國人窮盡一生能賺到的錢。

投資顧問公司ValueEdge Advisors副主席米諾(Nell Minow)表示：「他們總說員工是最重要的資產，但老是說一套做一套。」

許多企業試圖解釋其高管薪酬方式，有時候是執行長領取比較少的薪酬，多數高管透過股票領取多數薪水，股票則可能出現漲跌；最後這些執行長的收入可能取決於他們如何因應外界情況，也因此可能成為種族、氣候變遷和投票權等對話的有力聲音。