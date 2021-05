華郵社論：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易

台海情勢近來備受矚目,「經濟學人」稱台灣 是全球最危險地區,華盛頓郵報1日也發表社論指出,中國 逐漸在台海、南海升級軍事行動,目的是稱霸東亞、迫使台灣投降,美國要成功嚇阻恐不易。

華郵 社論指出,中國一步步在台灣海峽與南海升級軍事行動,為的不只是作秀,而是實質推進稱霸東亞、迫使台灣投降的戰略。

社論表示,數百艘據信受中國解放軍控制、俗稱「小藍人」的中國拖網漁船,3月突然在南海牛軛礁(Whitsun Reef)附近集結。在美國撐腰下,菲律賓大聲斥責中國最新侵略行動,但最近報導顯示,仍有六艘漁船聚集在牛軛礁瀉湖內,其餘船隻則在附近駐留。

The National Task Force for the West Philippine Sea continued to assert Philippine sovereignty in the West Philippine Sea as Chinese Maritime Militia (CMMs) vessels, estimated to be 60-100 meters in length, were spotted swarming around the Julian Felipe Reef on March 27, 2021. pic.twitter.com/QHIqDCrbt4