我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

中俄成安全威脅 布林肯下周赴英會G7外長

編譯潘勛／綜合1日電
國務卿布林肯下周將訪問英國首都倫敦和烏克蘭首都基輔，準備G7高峰會。(Getty Images)
國務卿布林肯下周將訪問英國首都倫敦和烏克蘭首都基輔，準備G7高峰會。(Getty Images)

聯邦官員1日表示，因中、俄對美造成安全挑戰，國務卿布林肯(Antony Blinken)下周將造訪英國首都倫敦、烏克蘭首都基輔，與盟國領袖及外長會商這項課題；布林肯也將與「七大工業國組織」(G7)其他國家外長磋商，為6月的七國領袖高峰會預做布置。

烏俄邊境緊張 下周訪烏相挺

華爾街日報1日報導，布林肯先行前往倫敦，與其他六大工業國外長集會，接下來再轉往烏克蘭首都基輔，會見烏國高層；近幾周，俄羅斯曾調集大軍在兩國邊境耀武揚威，引發全球警戒。

拜登總統4月與俄國總統普亭通電話時，曾對俄軍陳兵俄、烏邊界表示關切；俄國曾為「八大工業國組織」(G8)成員國，但因2014年兼併克里米亞而被除名。

俄國國防部上周雖說將開始撤走部分軍隊，五角大廈官員卻表示懷疑，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)也敦促烏國部隊續留當地戒備。

國務院歐洲及歐亞事務助卿瑞克(Philip Reeker)表示，布林肯將會見澤倫斯基及烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)，重申美方的支持，「面對俄國敵意不斷，更是如此。」

報導指部分俄軍已經撤走，瑞克予以證實，但認為俄軍應「停止在烏克蘭境內外的敵意活動。」瑞克表示，美國將與烏國商談華府提供的安全協助；華府今年稍早已援助基輔金額大約1億2500萬元，另預計今年再援1億5000萬元。

G7外長會另將討論對中國的憂慮，同時邀請美國印太地區三大盟邦的澳洲、南韓及印度外交官員與會，討論「由實力的立場」來與愈形專斷的中國打交道。

拜登政府另面臨抉擇，是否要對興建中的「北溪天然氣2號管線」 (Nord Stream 2)祭出新制裁；該興建中的天然氣管連通俄國與德國，可望讓莫斯科對歐洲能源市場取得更大影響力。美國與俄國就其他事務也生齟齬，例如人權及北極圈的未來；多國將於5月在冰島首都雷克雅未克集會，討論北極圈的未來，布林肯已排定與會。

俄國 布林肯 烏克蘭

上一則

加速接種 疫苗站直接搬到夜店門口

下一則

有別川普、歐巴馬 拜登北韓政策走新路

延伸閱讀

烏俄邊界不寧…美卿布林肯5月訪烏克蘭相挺

烏俄邊界不寧…美卿布林肯5月訪烏克蘭相挺
把中國官媒列外國使團 布林肯：揭資金來源

把中國官媒列外國使團 布林肯：揭資金來源
示警全球應對氣候變遷 布林肯：再生能源落後中國 將迎頭趕上

示警全球應對氣候變遷 布林肯：再生能源落後中國 將迎頭趕上
6.25萬難民限額？布林肯稱5月有新指示

6.25萬難民限額？布林肯稱5月有新指示

熱門新聞

莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

2021-05-02 03:00
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11
愈來愈多家長拒絕讓出現疑似新冠症狀的子女接受新冠病毒檢測。圖為婦澤西州學童戴口罩上學。 (美聯社)

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

2021-04-30 09:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高