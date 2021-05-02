中俄成安全威脅 布林肯下周赴英會G7外長

國務卿布林肯下周將訪問英國首都倫敦和烏克蘭首都基輔，準備G7高峰會。(Getty Images)

聯邦官員1日表示，因中、俄對美造成安全挑戰，國務卿布林肯 (Antony Blinken)下周將造訪英國首都倫敦、烏克蘭 首都基輔，與盟國領袖及外長會商這項課題；布林肯也將與「七大工業國組織」(G7)其他國家外長磋商，為6月的七國領袖高峰會預做布置。

烏俄邊境緊張 下周訪烏相挺

華爾街日報1日報導，布林肯先行前往倫敦，與其他六大工業國外長集會，接下來再轉往烏克蘭首都基輔，會見烏國高層；近幾周，俄羅斯曾調集大軍在兩國邊境耀武揚威，引發全球警戒。

拜登總統4月與俄國 總統普亭通電話時，曾對俄軍陳兵俄、烏邊界表示關切；俄國曾為「八大工業國組織」(G8)成員國，但因2014年兼併克里米亞而被除名。

俄國國防部上周雖說將開始撤走部分軍隊，五角大廈官員卻表示懷疑，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)也敦促烏國部隊續留當地戒備。

國務院歐洲及歐亞事務助卿瑞克(Philip Reeker)表示，布林肯將會見澤倫斯基及烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)，重申美方的支持，「面對俄國敵意不斷，更是如此。」

報導指部分俄軍已經撤走，瑞克予以證實，但認為俄軍應「停止在烏克蘭境內外的敵意活動。」瑞克表示，美國將與烏國商談華府提供的安全協助；華府今年稍早已援助基輔金額大約1億2500萬元，另預計今年再援1億5000萬元。

G7外長會另將討論對中國的憂慮，同時邀請美國印太地區三大盟邦的澳洲、南韓及印度外交官員與會，討論「由實力的立場」來與愈形專斷的中國打交道。

拜登政府另面臨抉擇，是否要對興建中的「北溪天然氣2號管線」 (Nord Stream 2)祭出新制裁；該興建中的天然氣管連通俄國與德國，可望讓莫斯科對歐洲能源市場取得更大影響力。美國與俄國就其他事務也生齟齬，例如人權及北極圈的未來；多國將於5月在冰島首都雷克雅未克集會，討論北極圈的未來，布林肯已排定與會。